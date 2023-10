Anche i sindacati festeggiano Xbox: «Un nuovo giorno per i lavoratori»

L'affare Xbox + Activision-Blizzard è finalmente realtà dopo 21 mesi di trattative e battaglie in tribunale, e a festeggiare non sono unicamente le aziende, a quanto pare.

Xbox Game Pass (di cui potete entrare a far parte anche da Amazon) si prepara infatti a riempirsi di serie molto importanti e franchise possibilmente risolutivi, anche se ci vorrà un pò.

La conferma è arrivata poche ore fa, al termine di trattative durate tantissimo tra le aziende e gli enti regolatori, che hanno vigilato per controllare che l'accordo non violi il principio di concorrenza.

Activision-Blizzard sta già festeggiando ringraziando prima di tutto la community dei giocatori, ma la notizia della chiusura dell'acquisizione sta facendo felici anche altri.

Come riporta IGN US, infatti, i sindacati degli sviluppatori di videogiochi hanno accolto con gioia l'acquisizione di Xbox.

Il sindacato Communications Workers of America ha espresso soddisfazione per l'acquisizione, definendolo un "nuovo giorno" per i lavoratori del produttore di Call of Duty.

Il CWA è il più grande sindacato delle comunicazioni e dei media negli Stati Uniti, e il suo "benestare" è senz'altro importante nel quadro complessivo. L'acquisizione viene considerata infatti «una pietra miliare nello sforzo di migliorare le condizioni di lavoro nell’industria dei videogiochi».

In seguito all'acquisizione, il presidente di CWA, Claude Cummings Jr ha dichiarato:

«Più di due anni fa, i lavoratori degli studi Activision Blizzard hanno catturato l'attenzione del paese attraverso scioperi e altre proteste contro la discriminazione, le molestie sessuali, la disparità salariale e altre questioni che stavano affrontando il lavoro. I loro sforzi per formare sindacati si sono scontrati con ritorsioni illegali e tentativi di ritardare e bloccare le elezioni sindacali. Ora questi lavoratori sono liberi di aderire al nostro sindacato attraverso un processo equo, senza interferenze da parte della direzione. L’approccio di Microsoft dovrebbe essere la norma in tutto il settore.»

Speriamo che l'acquisizione ora possa dare sollievo anche ai lavoratori di Activision-Blizzard e che, come quelli di CD Projekt Red, abbiamo una protezione sindacale.