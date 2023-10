Activision commenta l'acquisizione rivolgendosi ai fan: «È merito vostro»

Il 13 ottobre 2023 è la giornata in cui si chiude ufficialmente l'acquisizione Xbox + Activision-Blizzard, mentre le aziende si preparano al prossimo futuro con tutti i loro franchise.

Xbox Game Pass, l'abbonamento che diventa sempre più importante (e potete recuperare su Amazon) avrà ora una serie di altre serie videoludiche molto importanti su cui poter fare affidamento.

Advertisement

Oggi è arrivata infatti la conferma definitiva, dopo 21 mesi di bracci di ferro con gli enti regolatori, del fatto che Activision-Blizzard sarà ufficialmente all'interno dell'ecosistema di Xbox.

Ci vorrà un pò prima che tutte le serie di Activision-Blizzard, tra cui Call of Duty tra i nomi più importanti, arrivino effettivamente dentro al catalogo, ma intanto le aziende hanno di che festeggiare.

«Per più di quattro decenni, i nostri giocatori ci hanno ispirato a superare i confini dell'immaginazione con universi iconici tra cui Call of Duty, Candy Crush Saga, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch e Warcraft», dichiara Activision-Blizzard nella lettera aperta ai videogiocatori.

Il lavoro per concludere l'acquisizione è stato estenuante, ma la storia dell'azienda ora compie un passo molto importante. «Come parte di Xbox», continua Activision-Blizzard: «continueremo la nostra missione per offrire le esperienze di intrattenimento interattivo più epiche al mondo a più persone, più piattaforme e in più mondi che mai.»

L'azienda deve ringraziare molte realtà probabilmente, ma il ringraziamento più sentito va verso i giocatori:

«Ai mietitori, combattenti, furfanti e attaccanti aerei, I tiratori scelti, i rianimatori, i guaritori e gli scoppiabolle, stregoni, sciamani, assassini e sopravvissuti. Grazie dal profondo del nostro cuore per aver giocato con noi. Facciamo tutto ciò che facciamo per te e non vediamo l'ora di intraprendere insieme la nostra prossima avventura.»

La conclusione positiva dell'affare Xbox + Activision-Blizzard cambierà senz'altro gli equilibri del mercato videoludico, anche se ci vorrà un po'.

Periodo in cui Bobby Kotick continuerà ad essere nel suo ruolo di CEO, prima di lasciare nel 2024.