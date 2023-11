Anche EDGE elogia Alan Wake 2 (e una piccola chicca in uscita) e boccia COD

Sembra che i giochi di queste settimane abbiano messo d'accordo un po' tutti, compresa la nota rivista EDGE – da sempre celebre per le sue recensioni. Il più recente numero (il 392) arrivato nelle edicole ha infatti proposto le valutazioni di diversi giochi arrivati in questi giorni, sposando quanto abbiamo visto anche sulle nostre pagine: elogi per Alan Wake 2 e una stroncatura per Call of Duty: Modern Warfare III, che ha seriamente bisogno di svecchiarsi e portare qualcosa di fresco, anziché continuare a introdurre novità pressoché nulle e a richiedere 80 euro annuali agli appassionati.

Tra le valutazioni, infatti, spiccano il 9 assegnato ad Alan Wake 2, l'opera magna di Remedy, che non a caso è anche candidata al titolo di gioco dell'anno ai The Game Awards dell'8 dicembre (qui tutti i nominati, in caso ve li foste persi).

Advertisement

Tra i voti alti spicca anche quello per A Highland Song, il titolo esplorativo ad ambientazione scozzese che arriverà sul mercato all'inizio del prossimo mese: anche in questo caso, EDGE ha assegnato addirittura un 9/10, premiando il lavoro svolto dal team indipendente di Inkle.

Torna invece a casa con la non sufficienza, come nella nostra video recensione, Call of Duty: Modern Warfare III, che deve accontentarsi di un 5/10. Valutazione tonda, invece, per The Talos Principle 2, che ha portato a casa un punteggio di 8/10.

Tra le recensioni figurano anche quelle di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e quella di Persona 5 Tactica, altre interessanti release di questo periodo.

Di seguito, come riportate da ResetEra, tutte le valutazioni uscite sull'ultimo numero di EDGE:

Alan Wake 2 - 9/10

- 9/10 Call of Duty: Modern Warfare III - 5/10

- 5/10 A Highland Song - 9/10

- 9/10 The Talos Principle II - 8/10

- 8/10 The Invincible - 7/10

- 7/10 Persona 5 Tactica - 6/10

- 6/10 Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 7/10

- 7/10 Steamworld Build - 6/10

- 6/10 Last Train Home - 8/10

- 8/10 Gubbins - 7/10

- 7/10 WarioWare: Move It! - 7/10

- 7/10 Thirsty Suitors - 7/10

Alan Wake 2 è disponibile su PC (Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S, solo in formato digitale per scelta del publisher Epic Games.