Anche Cult of the Lamb potrebbe diventare presto una serie TV, perché sì

Il tenero — e violento — Cult of the Lamb potrebbe essere il nuovo videogioco pronto a fare il suo debutto come serie televisiva: dopo aver anticipato il loro interesse affinché ciò avvenga, gli sviluppatori hanno infatti lanciato un indizio criptico sui loro account social.

Il sorprendente roguelike di Massive Monster e Devolver Digital (lo trovate in versione fisica su Amazon) è stato recentemente protagonista di un nuovo importante aggiornamento, reso possibile proprio grazie al successo ottenuto sul mercato.

E se il film "annunciato" di Cult of the Lamb era solo un simpatico omaggio all'adattamento di Super Mario Bros, questa volta il team di sviluppo potrebbe aver deciso di fare sul serio per rendere il loro ex agnello sacrificale una vera star.

Come segnalato da Dexerto, l'account social ufficiale dedicato al gioco ha infatti postato una curiosa gif animata inedita: mostrando una fetta di carne cucinata, anche loro sottolineano che stanno «cucinando qualcosa»:

We have something cooking 👀@JanAnimations pic.twitter.com/LblzW4yLW9 — Cult of the Lamb 🐑 👑 (@cultofthelamb) May 3, 2023

E come se ciò non bastasse, proprio pochi giorni fa il creative director di Cult of the Lamb aveva partecipato a un episodio della serie "GAMES AREN'T A REAL JOB" di ABC Gamer, anticipando che il team era in trattativa con uno studio d'animazione per provare a trasformarlo in una serie.

Insomma, tutti gli indizi sembrerebbero suggerire che l'annuncio di una serie animata di Cult of the Lamb potrebbe essere davvero in arrivo nelle prossime settimane.

Naturalmente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, fino a quando non arriverà l'eventuale ufficialità dai diretti interessati: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità sulla vicenda.

Nella nostra recensione di Cult of the Lamb vi avevamo raccontato che «l'ibrido tra action roguelike e gestionale sviluppato da Massive Monster ha reso gestire una vera e propria setta non soltanto divertente e appagante, ma perfino adorabile». Il potenziale per una serie tv animata, insomma, sembra essere davvero elevato.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che proprio la scorsa settimana anche un altro fenomeno indie — di origine italiana — ha confermato un sorprendente adattamento: Vampire Survivors diventerà ufficialmente una serie TV.