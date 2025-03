Anche Batman nei 3 nuovi giochi gratis per Game Pass Core

Microsoft ha annunciato l’arrivo di tre nuovi titoli nella libreria di Xbox Game Pass Core, il servizio che sostituisce Xbox Live Gold.

A partire dal 26 marzo, gli abbonati potranno accedere a nuovi giochi che arricchiranno l'offerta del servizio, con titoli che spaziano da action a metroidvania.

Tra le novità spicca Batman: Arkham Knight, che rimane uno dei giochi più belli visivamente sulla piattaforma Xbox, anche a distanza di anni.

Ecco i giochi che si aggiungeranno:

Batman: Arkham Knight – L’epilogo della trilogia di Rocksteady dedicata al Cavaliere Oscuro.

Monster Sanctuary – Un gioco metroidvania dove il giocatore esplora un mondo ricco di mostri, risolvendo enigmi e combattendo con le proprie creature.

Tunic – Un’avventura isometrica con un piccolo vulpe protagonista, che si avventura in un mondo misterioso, tra leggende perdute e mostri feroci.

Questi titoli, che spaziano dal supereroe iconico alla magia dei metroidvania, sono perfetti per offrire una varietà di esperienze di gioco. Per chi cerca un tuffo nell’azione con Batman, o una sfida più riflessiva e misteriosa con Tunic, l’offerta è decisamente interessante.

Insomma, il potenziamento di Xbox Game Pass Core con giochi come Batman: Arkham Knight è un’ottima mossa per attrarre nuovi abbonati e fidelizzare quelli già esistenti. La varietà dei titoli, inoltre, soddisfa diversi tipi di giocatori, dalle avventure intense a quelle più esplorative.

