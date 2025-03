Xbox Game Pass, disponibile da oggi la nuova esclusiva di marzo al day-one

Da oggi gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno approfittare di un nuovo gioco gratis al day-one, il più interessante tra quelli annunciati nella prima metà di marzo e che conclude l'attuale line-up svelata per il servizio in abbonamento.

Si tratta infatti di 33 Immortals, un intrigante action-roguelike cooperativo in cui interpreterete i panni di un'anima dannata, pronta a ribellarsi contro il giudizio divino.

Come facilmente intuibile dal titolo, giocherete online insieme ad altre 32 anime ribelli: dovrete collaborare con i vostri alleati e mettervi alla prova contro boss giganteschi, potenziando al tempo stesso l'arsenale di armi e raccogliendo reliquie in grado di rendere più potente la vostra anima.

Questa affascinante produzione sarà disponibile fin dal giorno di lancio, ovvero oggi 18 marzo, su Xbox Series X|S e PC, con la possibilità di provare anche la versione in Cloud.

Si tratta di un'esclusiva console Xbox, che almeno per il momento non è prevista su alcuna ulteriore piattaforma: 33 Immortals viene proposto con la formula Game Preview, il che significa che si tratta tecnicamente di un gioco disponibile in accesso anticipato.

Trattandosi inoltre di un videogioco al day-one, potrete scaricarlo soltanto se siete iscritti ai piani PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon): per un'eventuale inclusione sul piano Standard sarà necessario attendere qualche mese.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, 33 Immortals non è ancora disponibile per il download: dovrebbe essere incluso sul catalogo soltanto nel corso di questo tardo pomeriggio. Assicuratevi dunque di tenere d'occhio le rispettive app per preparavi subito a divertenti avventure roguelike.

Nel frattempo, vi consiglio di tenere d'occhio i giochi pronti a lasciare il servizio in abbonamento: proprio pochi istanti fa Xbox Game Pass ha aggiornato l'elenco, segnalando 10 titoli che ci diranno addio.