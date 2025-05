Pochi giochi hanno avuto un impatto sulle nostre vite quotidiane, tanto quanto lo ha avuto per tantissimi Animal Crossing: New Horizons a inizio 2020. Il titolo di casa Nintendo, diventando un simbolo del lockdown mondiale durante la pandemia, si rivelò a tutti gli effetti una isola felice per incontrarsi in mezzo alle incertezze.

E, se già normalmente era lecito aspettarsi che avesse successo, l'arrivo di New Horizons in piena quarantena lo rese un vero e proprio fenomeno culturale, con numeri commerciali da far girare la testa.

Non sorprende, allora, che Nintendo intenda tenere il gioco attuale e al passo con le sue novità. Così, dopo un paio di anni di silenzio, ecco arrivare una immancabile patch a sorpresa, che prepara la vostra isola allo sbarco anche sulla imminente Nintendo Switch 2.

Le note della patch diffuse da Nintendo sono essenziali ma rivelatrici: l'aggiornamento mira a «migliorare la compatibilità per le sessioni multiplayer tra Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch».

Sebbene Nintendo non fornisca ulteriori dettagli tecnici, appare evidente l'intenzione di assicurare un'esperienza fluida agli utenti che vorranno continuare a visitare le isole virtuali dei propri amici, indipendentemente dalla console utilizzata – considerando la retrocompatibilità totale di Switch 2 e, quindi, il fatto che alcuni giocheranno New Horizons sulla prima Switch, mentre altri lo faranno sulla seconda. E, come è ovvio, Nintendo vuole che la cosa sia possibile senza intoppi.

Nintendo Switch 2 sarà disponibile sul mercato dal 5 giugno prossimo. Come abbiamo spiegato nelle nostre FAQ, la console permetterà di giocare praticamente a tutti i titoli della prima generazione, anche se per alcuni saranno disponibili degli update specifici, con migliorie tecniche (a pagamento).