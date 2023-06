Amazon Prime Day 2023, ecco le offerte già attive!

Preparatevi, clienti Amazon Prime! Si avvicina il Prime Day 2023, l'evento di super sconti che non potete lasciarvi sfuggire. Durante queste giornate potrete approfittare di una vasta gamma di prodotti offerti a prezzi tra i più competitivi dell'anno, sebbene per un tempo limitato e con scorte finite.

Il conto alla rovescia è cominciato: le date ufficiali sono l'11 e 12 luglio 2023. Ma non aspettate fino all'ultimo minuto, perché Amazon ha già lanciato delle offerte anticipatorie assolutamente imperdibili, attive a partire da oggi. Ecco alcune delle proposte più interessanti da cogliere al volo!

Music Unlimited – 4 mesi gratuiti

Se siete clienti Prime e non vi siete ancora iscritti a Amazon Music Unlimited, avete la possibilità di ottenere una prova gratuita di 4 mesi. Se invece non siete clienti Prime, la prova gratuita sarà di 3 mesi. Durante questo periodo, avrete accesso a oltre 100 milioni di brani e podcast, con la possibilità di saltare tracce a volontà, senza pubblicità e anche in modalità offline. Questa offerta è valida dal 21 giugno al 13 luglio 2023 e si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese sino alla cancellazione.

Audible – 3 mesi gratuiti

Con Audible, potrete ascoltare romanzi e podcast di ogni genere gratuitamente per 3 mesi. Iscrivendovi al servizio (se non lo avete già fatto), potrete accedere a un'ampia selezione di titoli Audible senza alcun costo. Dopo tre mesi, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di €9,99 al mese, con la possibilità di cancellarlo gratuitamente in qualsiasi momento.

Kindle Unlimited – 3 mesi gratuiti

Per i clienti Prime che non si sono ancora iscritti a Kindle Unlimited, è disponibile un'offerta di 3 mesi gratuiti. Avrete così accesso illimitato a milioni di titoli, oltre alla possibilità di leggere numerose riviste digitali. Inoltre, potrete leggere comodamente su qualsiasi dispositivo!

Offerte Kindle per il Prime Day – oltre 350 ebook a partire da €1,99

Per gli amanti della lettura, grazie alle offerte pre-Prime Day, potrete acquistare centinaia di ebook a partire da soli €1,99. Un'occasione imperdibile, considerando la vasta scelta tra vari generi di libri: thriller, libri di cucina, romanzi rosa, fumetti e molto altro.