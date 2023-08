Amazon Gaming Week: 7 giochi PS5 da acquistare subito

Amazon continua a farsi in quattro per stupirci con sconti mozzafiato in questa speciale edizione della Gaming Week. Avete tempo solo fino al 3 settembre per accaparrarvi i migliori affari su periferiche, gadget di ultima generazione e, ovviamente, i videogiochi più bollenti del momento per ogni piattaforma!

Se siete proprietari di una PlayStation 5 o state pensando di diventare uno di loro, questo è il momento perfetto per arricchire la vostra collezione di giochi senza svuotare il portafoglio. Abbiamo scelto per voi 7 giochi PS5 attualmente in sconto su Amazon di qualità che sicuramente saranno in grado di fornirvi un'esperienza di gioco eccezionale!

Ma c'è di più! Ordinare da Amazon è un vantaggio extra: se siete membri Prime, vi godrete una spedizione ultra-rapida e gratuita. E se non siete ancora iscritti, cosa aspettate? I primi 30 giorni sono a costo zero!

Amazon Gaming Week: 7 giochi PS5 in sconto

God Of War Ragnarok

Ambientato tre anni dopo gli eventi del gioco precedente, God of War Ragnarok vede ritornare i protagonisti Kratos e suo figlio Atreus. Questa volta, si trovano al centro dell'apocalisse norrena, il temuto Ragnarok, in un epico viaggio che li conduce attraverso i Nove Regni della mitologia norrena. La loro missione è in particolare urgente poiché le forze asgardiane si stanno preparando per la fine del mondo.

Uno degli aspetti più apprezzati del gioco è indubbiamente la sua narrativa, che cattura l'attenzione del giocatore attraverso una trama densa di mitologia, avventura e mistero. Il gameplay non è da meno, offrendo un'esperienza d'azione avvincente con nuove meccaniche, come l'uso dell'Ascia del Leviatano. Quest'arma unica può essere lanciata contro nemici ed enigmi, per poi ritornare magicamente nella mano di Kratos, aggiungendo così un tocco spettacolare ai combattimenti.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake è una reinterpretazione moderna dell'acclamato gioco del 2005, rielaborato per offrire un'avanzata esperienza di survival horror. Pur mantenendo l'anima del titolo originale, il gioco introduce un gameplay aggiornato, una trama rinnovata e una grafica straordinariamente vivida e ricca di dettagli.

Resident Evil 4 Remake si distingue per un notevole incremento della qualità visiva rispetto al gioco originale. Questo è stato possibile grazie all'uso del RE Engine, lo stesso motore grafico che ha lasciato i giocatori a bocca aperta con titoli come Monster Hunter Rise e i remake di Resident Evil 2 e 3.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, pubblicato da Warner Bros Games, vi trasporta in un'avventura emozionante nell'universo di Harry Potter. Questo gioco vi permette di impersonare un studente della famosa scuola di magia di Hogwarts, partecipando a un'infinità di avventure e sfide contro i personaggi del mondo magico creato da J.K. Rowling.

In Hogwarts Legacy, avrete l'opportunità di esplorare le maestose stanze del castello di Hogwarts, partecipare a lezioni di magia affascinanti, interagire con una varietà di personaggi, sia vecchi che nuovi, e perfezionare la vostra abilità nell'arte degli incantesimi. L'ambientazione di Hogwarts Legacy è stata riprodotta meticolosamente e con attenzione ai dettagli, garantendo un'esperienza di gioco immersiva e autentica.

Need For Speed Unbound

Need For Speed Unbound rappresenta un ritorno alle corse competitive su strada dei precedenti titoli del franchise, come l’eccellente Need for Speed Underground. NFS Unbound segue le avventure di un gruppo di appassionati piloti da strada che si fanno spazio tra le vie al neon della città, con l’immancabile suono delle sirene della polizia che echeggia nella notta.

Need For Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l’ultima sfida di corse su strada di Lakeshore.

Dead Island 2

Dead Island 2 è un action RPG in prima persona ambientato a HELL-A, una versione orripilante di Los Angeles che va dalla lussureggiante periferia di Beverly Hills all'eccentrico lungomare di Venice Beach. Il sistema di combattimento è viscerale e sanguinario, con un'ampia scelta di armi e tattiche brutali per affrontare gli zombi. Potrete scegliere tra sei personaggi unici, ognuno con una personalità distinta, e personalizzare le loro abilità grazie a vari upgrade.

F1 23

F1 23 è l'edizione ufficiale del videogioco del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2023, realizzato da Electronic Arts. Questo titolo porta con sé miglioramenti significativi all'esperienza di guida, inclusa l'innovativa modalità di gioco "Braking Point 2", che si ispira alla popolare serie Netflix "Drive to Survive".

Nei panni del pilota Aiden Jackson, i giocatori avranno l'opportunità di competere nelle corse di Formula 1 e sfidare avversari direttamente sulla pista, incluso il compagno di squadra Devon Butler. Un ulteriore livello di strategia è aggiunto dall'introduzione dei flag rossi, mentre la possibilità di configurare la durata della gara al 35% assicura più adrenalina ed emozione durante le corse.

The Last Of Us Parte I Remake

In The Last of Us Parte 1 seguirete la storia di Joel, un uomo di mezza età, ed Ellie, una ragazza quattordicenne, in un mondo post-apocalittico devastato da un'epidemia di funghi che ha trasformato gran parte dell'umanità in creature infette. Mentre Joel ed Ellie attraversano gli Stati Uniti, dovrete affrontare sia queste creature infette sia altri sopravvissuti umani, spesso ostili.

Su PS5, The Last of Us beneficia di miglioramenti grafici e di performance grazie alla potenza della console rispetto all'originale per PS3. Questo include tempi di caricamento più rapidi, una grafica più dettagliata e una fluidità di gioco migliore, che rende l'esperienza ancora più coinvolgente.