Amazon Gaming Week: 7 giochi imperdibili a meno di 15€!

Continuano le offerte della Amazon Gaming Week, iniziativa vi ha permette di risparmiare su tantissimi prodotti dedicati al gaming dei marchi più diversi. Ne trovate davvero tantissimi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire e dotate delle caratteristiche più disparate. In particolare, se stavate cercando qualche titolo a buon prezzo, abbiamo deciso di proporvi sette dei migliori videogiochi ancora in sconto sul portale. Vi consigliamo di non perdere altro tempo e sfruttare l'occasione, soprattutto considerando che i prezzi potrebbero aumentare anche in maniera considerevole in futuro.

Among Us Crewmate Edition

Among Us Crewmate Edition è una versione speciale del popolare gioco multiplayer "Among Us", che offre un'esperienza di gioco centrata sul lavoro di squadra e i tradimenti. Il gioco può essere giocato online con un gruppo di 4-15 giocatori, e il vostro obiettivo sarà quello di mantenere intatta la tua astronave per tornare alla civiltà. La particolarità di Among Us è la presenza di un "impostore" all'interno del team, un parassita mutaforma che prende il posto di un membro dell'equipaggio. Gli altri giocatori, noti come "crewmates", devono cercare di scoprire l'identità dell'impostore prima che sia troppo tardi.

LEGO City Undercover

Open World sviluppato da TT Fusion, LEGO City Undercover vede i giocatori impersonare Chase McCain, un agente di polizia che va sotto copertura per dare la caccia al famigerato (e appena evaso) criminale Rex Fury. Il vostro obiettivo sarà quello di mettere fine all'ondata di crimini che Rex Fury ha scatenato sulla città. LEGO City Undercover include 15 incarichi speciali, e combina una storia divertente e originale con il caratteristico umorismo LEGO, offrendo un'esperienza esilarante per i giocatori di tutte le età.

Destroy All Humans!

In Destroy All Humans! i giocatori vestiranno i panni del diabolico alieno Cryptosporidium e si troveranno a completare una serie di missioni che porteranno la razza aliena dei Furon a governare il pianeta Terra. Destroy All Humans! è noto per la sua possibilità di testare diverse opzioni al fine di scoprire nuovi modi per divertirsi, rendendo ogni partita unica. Infine, Destroy All Humans! è progettato come una parodia dei film di invasioni aliene dell'era della Guerra Fredda, aggiungendo un ulteriore livello di humor e originalità al gioco.

Alien Isolation

Survival horror in prima persona, Alien: Isolation è ambientato 15 anni dopo gli eventi del film originale del 1979. Il titolo presenta un'ottima ricostruzione retro futuristica proprio come il film del 1979, con un attento lavoro di ricostruzione degli ambienti asettici e l'uso di rumori di scena e alcuni brani della colonna sonora originale. In Alien: Isolation, la trama ruota attorno al personaggio di Amanda Ripley, la figlia della protagonista della serie di film Alien, Ellen Ripley. Amanda viene avvicinata dalla Weyland-Yutani Corporation, che le rivela che la scatola nera della nave di sua madre, la Nostromo, è stata ritrovata. Questa è a bordo della stazione spaziale Sevastopol. Decisa a scoprire la verità, Amanda accetta di andare a Sevastopol con una piccola squadra.

Yesterday Origins

Avventura grafica sviluppata dallo studio spagnolo Pendulo Studios, Yesterday Origins è il sequel di Yesterday, uscito originariamente nel 2012. In Yesterday Origins, controllerete John Yesterday e la sua compagna immortale Pauline Petit, che attraversano differenti periodi storici per scoprire l'origine della loro immortalità. La storia si svolge tra il presente e il passato, con una trama che si sviluppa tra misteri, cospirazioni e antiche organizzazioni segrete. La meccanica di gioco è basata sulla risoluzione di enigmi e puzzle, con l'interazione con diversi oggetti e personaggi per avanzare nella storia.

Hot Wheels Unleashed

Sviluppato e pubblicato da Milestone, Hot Wheels Unleashed è un racing game che offre un'esperienza di gioco coinvolgente e dinamica che riporta i giocatori alla loro infanzia, quando costruivano incredibili piste da corsa per le loro macchinine Hot Wheels. In Hot Wheels Unleashed, avrete la possibilità di guidare una vasta gamma di macchinine Hot Wheels, ciascuna con le sue uniche statistiche e abilità. Le piste su cui si corre sono ricche di dettagli e altamente stilizzate, con loop, salti, virate strette e pericolose, e persino mostri da evitare.

The Sinking City

Gioco di avventura ed esplorazione sviluppato da Frogwares, The Sinking City, ambientato negli anni '20, porta i giocatori nella città semi-sommersa di Oakmont, un luogo invaso dalle acque e corroso dalla pazzia, con un'inquietante atmosfera che evoca l'opera del famoso autore di horror, H.P. Lovecraft. In The Sinking City, vestirete i panni di un investigatore privato che ha il compito di scoprire cosa ha causato la terribile alluvione che ha colpito la città e ha lasciato i suoi abitanti in uno stato di disperazione e terrore. Conforme allo stile narrativo lovecraftiano, il gioco è permeato da un senso di terrore cosmico, con mostri mutanti e abomini indicibili che popolano la città.