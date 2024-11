Amano Corpus Animae, apre oggi a Milano la mostra dedicata a Yoshitaka Amano

Yoshitaka Amano ha messo la firma non solo sull'identità visiva di Final Fantasy ma su tanti altri mondi, videoludici e non, e Amano Corpus Animae è il modo con abbiamo l'occasione di celebrare il maestro con la mostra che apre oggi a Milano.

Amano Corpus Animae è ad oggi la più grande esposizione europea dedicata al maestro Yoshitaka Amano, che aprirà le porte al pubblico da oggi alla Fabbrica del Vapore di Milano e sarà visitabile fino al 1 marzo 2025.

Organizzata da Lucca Comics & Games (dove ci sono stati altri eventi a tema) in collaborazione con il Comune di Milano, la mostra celebra 50 anni di carriera del visionario artista giapponese, noto per aver segnato la storia dell’animazione e del videogioco, da Final Fantasy (trovate i suoi lavori su Amazon) a collaborazioni iconiche con Tatsunoko.

Con 137 opere originali, l’esposizione ripercorre l’incredibile percorso di Amano, inclusi i recenti poster dedicati al centenario di Giacomo Puccini, realizzati per l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games.

Tra le sezioni più importanti, Game Master propone una collezione completa di opere dedicate a Final Fantasy, mentre Icons celebra la sua influenza nella cultura pop occidentale, con tavole originali di Sandman e copertine alternative di fumetti come Batman e Superman. Tra le opere esposte anche Hiten, che sarà inviata nello Spazio grazie a un progetto Unesco.

Il percorso espositivo, sviluppato in collaborazione con POLI.design, immerge i visitatori in un ambiente multisensoriale, offrendo un’esperienza unica arricchita da installazioni VR che permettono di esplorare virtualmente i tre studi di Amano a Tokyo. Per la prima volta, sarà inoltre esposto il raro cabinato di Esh’s Aurunmilla, una delle prime opere di Amano nel mondo dei videogiochi.

L’esposizione propone anche eventi ideati in collaborazione con POLI.design, inclusi workshop e talk su arte e design, mentre nello speciale bookshop si potranno acquistare gadget e stampe Fine Art esclusive. Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale.