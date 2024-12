Altro record storico per Nintendo Switch: superate le vendite di PS2

Nintendo Switch farà la storia per tanti motivi, e da oggi anche per aver superato le vendite di PS2 sul suolo degli Stati Uniti nello stesso ciclo vitale.

La console ibrida di Nintendo (la trovate su Amazon) è stata decisamente una scommessa, ma sul lungo termine possiamo dire che è un hardware che rimarrà negli annali del mondo dei videogiochi.

Switch ha venduto tantissimo, e non è una novità, ma l'hardware aveva di fronte a se alcune sfide.

Ad agosto si era ventilata la possibilità che potesse addirittura battere le vendite di PS2, da sempre una delle console più vendute della storia.

La console Sony è in vetta da anni nella classifica delle console più vendute di sempre con circa 159 milioni di unità, tallonata a strettissimo giro da Nintendo DS con 154 milioni e proprio Nintendo Switch a completare il podio. Al 30 giugno scorso, le vendite della console ibrida erano stimate a 143.42 milioni di unità.

Ora è avvenuto il sorpasso almeno negli USA, come riporta l'analista Mat Piscatella di Circana.

Le vendite totali di Nintendo Switch hanno ormai superato quelle di PS2 nel mercato statunitense. Con i suoi 46.6 milioni di unità vendute fino a oggi, Switch si classifica ora al secondo posto per unità vendute di sempre su tutte le piattaforme hardware per videogiochi negli Stati Uniti, dietro solo a Nintendo DS.

Per quanto riguarda le classifiche mondiali la lotta è ancora in atto, ma questo rimane senz'altro un risultato memorabile per Nintendo.

Vedremo se Nintendo Switch 2 riuscirà a eguagliare in maniera minima il successo della console attualmente in commercio, sebbene abbia almeno le carte in regola per poter già vincere la sua generazione.

Intanto aspettiamo di vedere come sarà fatta, visto che si sono rincorse tante voci ma non c'è ancora niente di chiaro o definitivo al riguardo.