Altri classici PlayStation 1 arrivano su PS Store senza PlayStation Plus

C'è una buona notizia per i cultori dei videogiochi classici che vogliono recuperare un po' di nomi della generazione PlayStation, ma che non hanno intenzione di abbonarsi a PlayStation Plus Premium – il più alto tier dell'abbonamento di Sony, che offre anche l'accesso a una libreria di retrogame.

In queste ore, come notato dagli utenti del forum di ResetEra, infatti, diversi giochi sono stati resi disponibili all'acquisto su PlayStation Store in modo indipendente: significa che potrete acquistarli singolarmente, senza il bisogno di abbonarvi a PlayStation Plus Premium per accedervi.

I nomi dei giochi coinvolti vedono anche alcuni franchise che potrebbero farvi battere forte il cuore, come il leggendario Tekken 2, in vista del debutto dell'ottavo capitolo – che abbiamo di recente messo alla prova.

I giochi disponibili ora su PS Store per l'acquisto standalone sono:

Tekken 2

Mr. Driller

Ridge Rager 2

Ridge Racer Type 4

Curiosando su PlayStation Store, abbiamo notato che Tekken 2 viene venduto al costo di listino di 9,99 euro, come potete vedere a questo indirizzo.

Lo stesso prezzo viene proposto anche per Mr. Driller (qui su PS Store), per Ridge Racer 2 (qui la sua pagina) e per Ridge Racer Type 4 (lo trovate qui) – il che ci conferma che la soglia dei circa 10 euro è quella identificata da PlayStation Store come l'ideale per riproporre in vendita questi classici, considerando che era la stessa a cui erano stati proposti anche i Syphon Filter, per citare altri classici acquistabili standalone.

PlayStation Plus Premium è il livello massimo di abbonamento a PS Plus: permette di accedere a tutti i benefici dei tier precedenti (i giochi mensili e il gioco online da Essential, la libreria di giochi on demand dal livello Extra), a cui somma il gioco in cloud per una selezione di titoli e una libreria di videogiochi classici da PSOne, PS2, PSP e PS3.

Per tutti gli approfondimenti sul servizio in abbonamento di Sony, vi raccomandiamo la nostra dettagliata guida a PlayStation Plus.