Tanti giochi sportivi nel weekend gratis di Xbox

Il programma Free Play Days di Xbox è tornato per il nuovo anno, e questa volta con il botto! EA Sports dà il via all’iniziativa aggiungendo ben otto titoli al catalogo, pronti a tenere compagnia ai giocatori per un periodo limitato.

Per partecipare a Free Play Days, è necessario essere abbonati a una delle seguenti versioni di Xbox Game Pass: Core, Standard o Ultimate (che trovate scontato su Amazon).

Ecco l’elenco completo dei giochi disponibili questa settimana (via Pure Xbox), dal 16 al 19 gennaio:

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

EA Sports PGA Tour

EA Sports WRC

EA Sports UFC 5

F1 24

Madden NFL 25

NHL 25

Per accedere a questi giochi, è necessario avere un abbonamento attivo a uno dei seguenti servizi: Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard e Xbox Game Pass Ultimate.

Tutti e tre i livelli includono ora l’accesso online, sostituendo ciò che una volta era l’abbonamento Xbox Live Gold. I giochi del programma Free Play Days di solito rimangono disponibili fino alla domenica, che in questo caso sarebbe il 19 gennaio.

Tuttavia, trattandosi di una promozione speciale EA, potrebbero esserci delle sorprese con un periodo di disponibilità più lungo.

Se uno di questi titoli fa al caso vostro, c’è una buona notizia: molti di loro fanno già parte della libreria di Xbox Game Pass Ultimate grazie a EA Play, come UFC 5, F1 24 e EA Sports PGA Tour.

Per gli altri giochi, potrebbe essere il momento giusto per dare un’occhiata alla sezione offerte della vostra console.

Xbox ha infatti lanciato una grande svendita dedicata a EA Sports, che include praticamente tutti i titoli presenti in questa lista.

Che siate appassionati di calcio, motori o sport estremi, questa è l’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) alcuni dei migliori titoli sportivi del momento.

Restando in tema, quali sono le esclusive Xbox in arrivo nel corso del 2025? Facciamo il punto su quelle già confermate.