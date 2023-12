Avatar Frontiers of Pandora rompe il day one, ma ha una soluzione per evitare i leak

Forse Ubisoft ha involontariamente trovato una soluzione per evitare che la rottura del day one possa influenzare le uscite videoludiche, perché un utente ha ricevuto Avatar Frontiers of Pandora in anticipo, ma il gioco non si avvia.

Una soluzione che potrebbe fare comodo anche a Rockstar Games, tra i tanti, che già ha dovuto sperimentare sulla sua pelle i danni dei leak e che potrebbe avere a che fare con una fuga di notizie anche quando GTA 6 sarà prossimo all'uscita.

Come riporta PlayStation Lifestyle, infatti, alcune copie per PS5 di Avatar Frontiers of Pandora sono state distribuite con un paio di giorni di anticipo, ma i giocatori che ci hanno messo le mani sopra hanno scoperto che non sono ancora funzionanti.

Chi ha provato ad inserire il disco di gioco all'interno della propria console si ritrova bloccato di fronte a un messaggio che, in maniera perentoria, avverte i giocatori di attendere il 7 dicembre prossimo, quando il titolo sarà lanciato ufficialmente.

Si tratta, di fatto, di una schermata di caricamento eterna che riporta semplicemente il logo di Avatar Frontiers of Pandora e la data del 7 dicembre, nella quale il titolo si sbloccherà definitivamente.

A quanto pare il titolo ha bisogno di poter scaricare obbligatoriamente una patch, la classica del day one, da Ubisoft Store. Non si tratta della solita patch che aggiunge le migliorie dell'ultimo minuto ma, a quanto pare, di un aggiornamento che sblocca letteralmente il gioco.

Una sfortuna per chi non ha la possibilità di accedere ad Internet con la propria console, anche se ormai è praticamente obbligatorio per ogni titolo, ma è senz'altro un modo per evitare che i titoli vengano diffusi in anticipo online.

Se volete preordinare Avatar Frontiers of Pandora in ogni caso potete farlo sempre su Amazon, dove potete trovare il titolo Ubisoft al miglior prezzo.