Allarme spoiler per Dragon Ball: Sparking! Zero: ecco cosa sta succedendo

A una settimana dal lancio ufficiale, sono iniziate le fughe di notizie su Dragon Ball: Sparking! Zero.

Bandai Namco, publisher del gioco (che trovate in preordine su Amazon), ha reagito con rimozioni di contenuti e un criptico messaggio sui social media.

Secondo quanto riportato (via IGN US), qualcuno avrebbe ottenuto una copia anticipata del gioco e iniziato a trasmetterlo in streaming.

Bandai Namco ha prontamente rimosso lo stream, ma la notizia si è già diffusa online.

L'azienda sta cercando di arginare ulteriori leak, ma si trova ad affrontare una sfida di sicuro non facile, come spesso accade quando qualcuno rompe il day one.

In risposta alle fughe di notizie, Bandai Namco ha pubblicato un tweet con l'emoticon di due occhi, suggerendo che sta monitorando attentamente la situazione.

Per i fan sensibili agli spoiler, potrebbe essere il momento di evitare certe aree di internet, come social o forum. L'impazienza di avere finalmente il gioco tra le mani si mescola quindi a una certa dose di preoccupazione, alimentata dai leak che minacciano di svelare dettagli chiave della trama, rovinando così l'esperienza per chi preferisce scoprire ogni sorpresa direttamente giocando.

Il timore di imbattersi in spoiler involontari non ha comunque smorzato l'entusiasmo, com'è giusto che sia.

Del resto, Dragon Ball: Sparking! Zero è uno dei titoli più attesi del 2024 ed è normale che l'hype sia alto. Si tratta infatti del vero sequel della serie Budokai Tenkaichi, dormiente dal 2007 quando uscì il terzo capitolo per PlayStation 2.

Molte informazioni sul gioco sono già note e sono state coperte nella nostra recente anteprima, nella quale vi abbiamo spiegato che «Dragon Ball: Sparking! Zero dimostra di essere esattamente il gioco che volevamo che fosse: combattimenti esagerati e spettacolari in cui vince chi spara l’onda più grossa senza perdersi in tanti tecnicismi, una moltitudine di personaggi giocabili, da quello più potente a quello più insignificante, la possibilità di rivivere le avventure di Goku e compagni nella modalità Episodi e molto altro.»

Ma non solo: le dimensioni di Dragon Ball: Sparking! Zero per console e PC sono state finalmente rivelate dal "solito" PlayStation Game Size.