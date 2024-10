Quanto pesa Dragon Ball: Sparking! Zero su PS5, Xbox e PC?

Dragon Ball: Sparking! Zero è sicuramente uno dei giochi più importanti del mese, ed è ora di scoprire quanto spazio occuperà sulle vostre piattaforme da gioco.

Vediamo quindi di quanto spazio avrete bisogno per poter giocare senza problemi questo nuovo gioco di Dragon Ball (che potete ordinare su Amazon al miglior prezzo).

Questo, senza contare che di recente sono stati resi noti i requisiti minimi e raccomandati della versione PC.

Le dimensioni di Dragon Ball: Sparking! Zero per console e PC sono state finalmente rivelate dal "solito" PlayStation Game Size.

Il gioco occuperà 27,025 GB sulla console Sony, mentre su PC e Xbox le dimensioni saranno leggermente superiori, rispettivamente 29 GB e 31,19 GB.

Il preload per la versione Standard sarà disponibile dal 9 ottobre 2024, con lancio ufficiale previsto per l’11 ottobre. Tuttavia, chi ha scelto l’edizione Deluxe o Ultimate potrà scaricare il gioco dal 6 ottobre e iniziare a giocare in early access dall'8 ottobre.

Bandai Namco ha deciso di seguire la tendenza di includere un'anteprima per chi ha investito nelle versioni più costose, una strategia ormai consolidata.

Il vantaggio per questi giocatori, oltre all’accesso anticipato, sarà anche quello di beneficiare subito della patch correttiva al day one, garantendo un'esperienza più stabile fin dai primi giorni.

L’hype per Sparking! Zero continua quindi a crescere tra i fan, che non vedono l'ora di mettere le mani su questo titolo. Il ritorno della saga, originariamente nota come Budokai Tenkaichi, promette di riportare le leggendarie battaglie dell'universo di Dragon Ball in uno stile visivamente esplosivo e con un gameplay fedele agli scontri mozzafiato visti nell’anime.

Il titolo si presenta come un degno successore dei giochi precedenti, unendo un roster vastissimo a combattimenti spettacolari e meccaniche rinnovate per offrire un'esperienza sempre più dinamica.

L’attesa è ormai agli sgoccioli: nel mentre, recuperate anche il nostro provato di Dragon Ball: Sparking! Zero.