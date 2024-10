Alcuni fan non hanno preso bene l'arrivo di Marvel's Spider-Man 2 su PC

PlayStation ha deciso di proseguire aggressivamente la sua corsa per conquistare il mercato PC, annunciando l'imminente arrivo di Marvel's Spider-Man 2 anche su computer.

Il porting PC verrà sviluppato ancora una volta da Nixxes Software e sarà rilasciato a fine gennaio 2025: l'annuncio è stato accolto con gioia da chi attendeva di poter recuperare la seconda avventura di Peter Parker e Miles Morales senza la console, ma dall'altro pare aver infastidito diversi appassionati per i motivi diametralmente opposti.

Advertisement

Tech4Gamers segnala infatti che si sono moltiplicate sui social diverse reazioni di sdegno della community, che a quanto pare non si aspettava un arrivo di Spider-Man 2 su computer così presto.

In contemporanea con l'annuncio, Insomniac Games ha infatti chiarito di non avere intenzione di sviluppare alcun DLC narrativo: una scelta che in molti non hanno digerito, con qualche utente che è arrivato addirittura ad accusare gli sviluppatori di aver "cancellato" i contenuti aggiuntivi proprio per colpa di questo porting.

Precisiamo naturalmente che si tratta solo di pure speculazioni e che non è mai arrivato alcun annuncio ufficiale relativo al loro sviluppo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

C'è anche chi fa sottolineare come la lista di "vere" esclusive PS5 stia diventando ogni giorno sempre più corta, facendo domandare ad alcuni fan perché dovrebbero acquistare le console — anche se occorre specificare che queste versioni, ovviamente, non andranno da nessuna parte (e le trovate su Amazon).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Per non parlare di chi sottolinea come questa sia l'ennesima volta in cui PlayStation ha scelto di ignorare Bloodborne: ormai le richieste di riportare in vita il soulslike di FromSoftware stanno diventando un meme irrinunciabile.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Come anticipavamo in apertura, ovviamente molti altri giocatori hanno già ribadito di essere entusiasti di questo annuncio: del resto, solo ai puristi della console war può davvero dare fastidio che un videogioco di grande successo venga reso disponibile a molti più utenti.

Resta tuttavia curioso vedere come quello che poteva definirsi un annuncio "innocuo" e quasi scontato stia spaccando in due il pubblico di casa PlayStation.

Un'altra critica — questa volta più sensata — arrivata al porting PC sarà l'obbligo di un account PSN su PC, che non solo renderà impossibile acquistarlo per tanti giocatori, ma allo stesso tempo è uno step aggiuntivo non necessario per quella che, ricordiamolo, resta un'avventura offline in single-player.