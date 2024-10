Spider-Man 2 su PC avrà il più grande difetto di God of War Ragnarok

Poche ore fa è arrivata una conferma inaspettata, almeno per quanto riguarda tempistiche e modalità: Marvel's Spider-Man 2 è ufficialmente in arrivo su PC, anche se bisognerà attendere fine gennaio 2025 per questa speciale versione di gioco.

Tra le novità grafiche già preannunciate troviamo opzioni di ray-tracing avanzate e un supporto al formato ultra wide-screen, ma Nixxes Software — incaricata della versione PC — ci svelerà dettagli più specifici soltanto nelle settimane successive.

Nel frattempo, su Steam è già stata aperta la pagina ufficiale dedicata a Marvel's Spider-Man 2: seppur non siano ancora presenti i requisiti di sistema minimi e consigliati, gli utenti potranno aggiungere il titolo alla wishlist per essere aggiornati sugli ultimi sviluppi.

Ma lo store di casa Valve ci ha anche confermato una brutta notizia, purtroppo nell'aria secondo diversi fan: proprio come già accaduto per God of War Ragnarok e Until Dawn, anche la seconda avventura di Peter Parker e Miles Morales richiederà l'obbligo di un account PSN per riuscire anche solo ad avviare la partita.

Come segnalato da Tech4Gamers, questo inevitabilmente causerà l'impossibilità di vendere l'esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) su diversi territori, ovvero in tutti quei paesi dove non è presente il servizio.

Insomma, evidentemente PlayStation non ha ancora imparato niente da God of War Ragnarok e Until Dawn, che hanno avuto lanci deludenti rispetto alle previsioni anche grazie a questo insensato obbligo.

Se su un titolo multiplayer potrebbe infatti avere senso per consentire il cross-play, è davvero difficile capire quale sia l'utilità di un DRM aggiuntivo per un gioco che non presenta alcun tipo di contenuto online cooperativo o competitivo.

Magari i fan decideranno di intervenire personalmente e ideare mod per rimuovere questo bizzarro requisito, proprio come già accaduto per God of War Ragnarok: ci auguriamo ovviamente che non ce ne sia bisogno e arrivi una marcia indietro da parte di Sony sulla questione.

Mentre attendiamo ulteriori aggiornamenti, sperando di potervi dare buone notizie in tal senso, Insomniac ha già confermato che non sono previsti DLC narrativi per Marvel's Spider-Man 2: la campagna è dunque già considerata completa.