Al Direct è stato svelato un gioco in uscita nel 2024 da tenere d'occhio

Era il 2021 quando faceva il suo esordio Ender Lilies: Quietus of the Knights, titolo firmato da Binary Haze Interactive capace di farsi notare per il suo impianto di gioco e per la sua grande personalità.

Nella recensione, anche il nostro Domenico Musicò aveva evidenziato come il titolo fosse stato realizzato con sorprendente maestria, riuscendo così a proporre ai giocatori un ottimo mix di metroidvania, buona narrazione e uno stimolante livello di sfida.

Non a caso, ancora oggi Ender Lilies ha una media OpenCritic di ben 85/100 ottenuta dalle recensioni della critica in giro per il mondo – e anche su Metacritic, dividendo le valutazioni piattaforma per piattaforma, la musica non cambia: è stato un titolo di grande qualità meritevole di ogni attenzione.

Ecco perché l'annuncio di Ender Magnolia: Bloom in the Mist, seguito del gioco del 2021, ci ha fatto puntare le antenne, durante il recente Nintendo Direct.

Il titolo, in arrivo nel 2024 su Nintendo Switch, promette di riprendere quanto di buono fatto dal suo predecessore, che è anche riuscito a vendere 1.4 milioni di copie.

In merito ai dettagli sul gioco, il publisher ci ha raggiunto per anticiparci qualche informazione:

«Quando delle tossine mistiche infettano le menti delle forma di vita umane e artificiali, The Land of Fumes si tramuta in un esodo di massa. Accompagna Lilac, una Attuner capace di purificare coloro che ha intorno, in un viaggio che la porterà a ripulire il male da un mondo in rovina. Esorcizza il male dai boss per trasformarli in alleati, con oltre 30 abilità a disposizione di Lilac. Equipaggia fino a quattro attacchi alleati per volta e avventurati nelle profondità ricche di dungeon e nelle altezze svettanti di un regno che si sta sbriciolando, in cerca dei ricordi perduti di Lilac».

Ancora una volta, insomma, avremo a che fare con una sfida che saprà darci del filo da torcere e la nostra protagonista potrà contare su molte abilità (nel primo erano quasi troppe!) per farsi strada, data la natura da metroidvania di questa esperienza dark fantasy.

Sarà molto interessante scoprire quando il gioco esordirà di preciso – e vedere se, come il predecessore, lo farà anche su altre piattaforme. Nel frattempo, lo terremo d'occhio anche per voi.