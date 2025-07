Sony (che di recente ha presentato in modo più approfondito la sua nuova esclusiva Ghost of Yotei) sta per introdurre una rivoluzione nell'utilizzo dei controller PlayStation che cambierà radicalmente l'esperienza di gioco multi-piattaforma.

La prossima versione beta del sistema PS5 porterà una funzionalità che eliminerà uno dei maggiori fastidi per i giocatori moderni: la necessità di riassociare continuamente il DualSense quando si passa da una piattaforma all'altra.

L'aggiornamento permetterà di registrare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, rendendo il passaggio tra PS5, PC, Mac e dispositivi mobili fluido come mai prima d'ora.

Chiunque abbia mai utilizzato un controller DualSense su più dispositivi conosce bene la frustrazione di dover ripetere la procedura di pairing ogni volta, ma con la nuova funzionalità questo problema diventa un ricordo del passato.

Il sistema di slot multipli consente di assegnare ogni combinazione di tasti a un dispositivo specifico, creando una sorta di "rubrica" di connessioni sempre disponibili.

La procedura è sorprendentemente semplice: premendo il pulsante PS insieme a uno dei quattro tasti azione (triangolo, cerchio, croce o quadrato), si può assegnare un dispositivo al slot desiderato.

Una volta configurato, il passaggio tra i dispositivi richiede solo una pressione prolungata della stessa combinazione di tasti per circa tre secondi.

Sony ha progettato il sistema con particolare attenzione alla praticità di utilizzo, implementando un sistema di indicatori luminosi che mostra chiaramente a quale slot si è connessi.

Le luci del player indicator lampeggiano in base al numero dello slot: una luce per il primo dispositivo, due per il secondo, e così via fino a quattro luci per il quarto slot.

La flessibilità del sistema permette scenari d'uso che fino a oggi richiedevano procedure macchinose. Un giocatore può iniziare una sessione sulla PS5, interromperla per giocare su PC senza dover scollegare e ricollegare il controller, e infine passare allo smartphone per continuare tramite Remote Play, il tutto con semplici combinazioni di tasti.

Parallelamente alle innovazioni per l'usabilità, Sony introduce una funzionalità che dimostra l'impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. Power Saver for Games rappresenta un passo significativo nel piano "Road to Zero" dell'azienda, che mira a raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2040.

Questa modalità, che sarà disponibile dopo il periodo beta, permetterà ai giocatori di ridurre volontariamente il consumo energetico della console durante l'utilizzo di giochi compatibili.

La funzione scala le prestazioni quando attivata, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale senza compromettere completamente l'esperienza di gioco.

La fase beta dell'aggiornamento sarà inizialmente limitata a partecipanti selezionati in Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia, seguendo lo stesso schema delle precedenti versioni beta del software di sistema.

Il rilascio globale è previsto nei prossimi mesi, permettendo a tutti i possessori di PS5 di beneficiare di queste innovazioni.

Sony ha chiarito che alcune funzionalità presenti nella beta potrebbero non arrivare nella versione finale o subire modifiche significative. Tuttavia, l'azienda giapponese promette di condividere maggiori dettagli sulla modalità Power Saver, inclusi i giochi supportati e l'impatto stimato sul consumo energetico, man mano che ci si avvicina al lancio ufficiale.