Age of Empires 4 gratis da ora, a sorpresa

Nel corso della Opening Night Live è stato confermato che la versione console Xbox di Age of Empires 4 Anniversary Edition è disponibile da ora su Xbox Game Pass.

L'annuncio ufficiale è arrivato già stasera, 22 agosto, durante l'ONL partita alle 20:00 italiane.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Per celebrare il primo anno passato a conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo, la pluripremiata saga strategica record di vendite prosegue con Age of Empires IV: Anniversary Edition, che ti porrà al centro delle sempre più epiche battaglie storiche che hanno plasmato il mondo.



E ancora: «Age of Empires IV: Anniversary Edition offre modalità familiari e allo stesso tempo innovative per espandere il proprio impero, immersi in vasti paesaggi con una straordinaria fedeltà visiva in 4K.»

«Questa nuova versione celebrativa porta il gioco strategico in tempo reale a un livello superiore e include una varietà di nuovi elementi gratuiti come civiltà inedite, nuove mappe, aggiornamenti, lingue di gioco aggiuntive, nuove maestrie, sfide, messaggi e trucchi: un'incredibile quantità di contenuti che racchiudono più storia che mai!»

