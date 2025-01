Affronta Venom e Kraven in Marvel's Spider-Man 2 per PC, già in SCONTO! -23%

Se siete pronti a indossare il costume di Spider-Man e a tuffarvi in un'avventura mozzafiato, questa offerta su Marvel's Spider-Man 2 per PC su Instant Gaming è imperdibile. Il titolo, sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Marvel, è disponibile a soli 45,99€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo di 60€. Un'opportunità unica per vivere la più epica battaglia tra gli Spider-Man e i loro nemici.

Marvel's Spider-Man 2, perché acquistarlo?

Grazie al lavoro di ottimizzazione di Nixxes Software, Marvel's Spider-Man 2 offre una New York Marvel più grande e vibrante, con l'introduzione di nuovi quartieri come Brooklyn e Queens. L'azione è ancora più intensa, con la possibilità di oscillare, saltare e utilizzare le nuove ali di ragnatela per attraversare la città con fluidità senza precedenti.

In questa nuova avventura, potrete impersonare sia Peter Parker che Miles Morales, alternandovi tra i due per sfruttare le loro caratteristiche distintive. Peter può utilizzare le capacità simbiotiche per sferrare attacchi devastanti, mentre Miles padroneggia i suoi poteri bio-elettrici al venom. Il sistema di combattimento è più evoluto che mai, con gadget tecnologici avanzati e nuove meccaniche di gioco.

Il gioco introduce alcuni dei più celebri villain dell'universo Marvel, tra cui Venom, Kraven il Cacciatore e Lizard, in una trama ricca di colpi di scena che metterà a dura prova i due eroi. Grazie alle impostazioni grafiche personalizzabili, Marvel's Spider-Man 2 offre un'esperienza di gioco incredibilmente fluida, con supporto a NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 e Intel XeSS per migliorare le prestazioni.

Il ray-tracing avanzato garantisce un livello di dettaglio senza precedenti, rendendo la città ancora più realistica. Il supporto a monitor ultra-wide e all'overlay PlayStation completa un pacchetto di caratteristiche perfette per i giocatori PC. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta: Marvel's Spider-Man 2 per PC è disponibile su Instant Gaming a soli 45,99€. Affrettatevi, perché il prezzo scontato potrebbe non durare a lungo!

Vedi offerta su Instant Gaming