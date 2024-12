Addio a 13 giochi gratis su Xbox Game Pass a dicembre

Xbox ha annunciato che 13 giochi lasceranno il servizio Xbox Game Pass a dicembre 2024.

Sapevamo già che 8 giochi gratis avrebbero detto addio a metà dicembre, ma a quanto pare la lista è più corposa.

Quindi, assieme all'annuncio dei primi giochi gratis in arrivo questo mese, è ora il momento dei saluti.

Giochi che lasceranno il catalogo il 15 dicembre:

Amnesia: The Bunker (Cloud, Console, e PC)

Forager (Cloud, Console, e PC)

Forza Horizon 4 (Cloud, Console, e PC)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console, e PC)

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console, e PC)

Tin Hearts (Cloud, Console, e PC)

The Quarry (Cloud e Console)

Giochi che lasceranno il catalogo il 31 dicembre:

BlazBlue: Cross Tag Battle (Cloud, Console, e PC)

Close to the Sun (Cloud, Console, e PC)

Humankind (Cloud, Console, e PC)

LEGO 2K Drive (Cloud e Console)

McPixel 3 (Cloud, Console, e PC)

Party Animals (Cloud e Console)

La rimozione avverrà in due date: 7 titoli verranno rimossi il 15 dicembre, mentre gli altri 6 il 31 dicembre.

Tra i giochi più importanti che lasceranno il catalogo ci sono Forza Horizon 4, Rise of the Tomb Raider e The Quarry.

La perdita di Forza Horizon 4 è particolarmente significativa, in quanto il gioco verrà rimosso anche dagli store digitali il 15 dicembre, come annunciato sul blog ufficiale di Forza.

Altri titoli di rilievo in uscita includono Amnesia: The Bunker, LEGO 2K Drive e Party Animals. La rimozione di questi giochi fa parte del normale ciclo di rotazione del catalogo di Xbox Game Pass.

Gli abbonati interessati a questi titoli hanno ancora alcune settimane per giocarli prima della loro rimozione. È consigliabile che i fan di questi giochi li completino

Questa notizia arriva mentre Microsoft continua ad aggiornare costantemente l'offerta di Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento è diventato un elemento chiave della strategia Xbox, offrendo ai giocatori accesso a centinaia di titoli a un prezzo mensile fisso.

La rimozione di giochi popolari come Forza Horizon 4 potrebbe deludere alcuni abbonati, ma è compensata dall'aggiunta regolare di nuovi titoli.

Microsoft ha già anticipato alcuni dei giochi che arriveranno sul servizio a gennaio 2025, dimostrando il suo impegno nel mantenere attraente l'offerta di Game Pass.

A tal proposito, vi siete mai chiesti quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamo l'elenco completo nel nostro articolo aggiornato.