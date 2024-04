A 6 mesi dal lancio Alan Wake 2 non ha ancora recuperato i costi

Alan Wake 2 è stato un progetto amatissimo quanto più inconcludente del previsto dal punto di vista finanziario, al punto che ancora oggi non ha recuperato i costi di sviluppo.

Per Remedy si è rivelato comunque un successo, nonostante fosse chiaro fin da subito che il ritorno dello scrittore maledetto non fosse stato una corazzata dal punto di vista degli incassi. Tero Virtala, CEO della compagnia, dichiarò di essere «felice delle prime vendite», evidenziando che ha venduto oltre il 50% delle copie in più rispetto a quanto fatto da Control in ogni caso.

Questa tendenza sembra essere confermata dall'ultima condivisione dei report finanziari, perché Alan Wake 2 non ha ancora recuperato i costi di sviluppo dopo 6 mesi dal lancio.

Nel report (lo trovate qui), Remedy fa il punto sulla situazione di tutti i suoi franchise, sia per quanto riguarda i videogiochi usciti che quelli in arrivo.

Dalle 1.3 milioni di copie vendute di Alan Wake 2 a febbraio, Remedy conferma che il titolo ha proseguito a vendere con un prezzo medio elevato, senza però dichiarare le vendite attuali.

Alla fine del primo trimestre, il gioco aveva recuperato una parte significativa delle spese di sviluppo e marketing come detto. Tuttavia, conferma Remedy, nel primo trimestre del 2024 i ricavi sono stati superiori rispetto a un anno fa.

Le commissioni di sviluppo sono aumentate rispetto al periodo di riferimento, principalmente a causa delle maggiori commissioni di sviluppo derivanti dal remake di Max Payne 1 e 2 (che tra poco entreranno in produzione).

Le royalties sono cresciute di anno in anno grazie a Control e Alan Wake Remastered, ma Alan Wake 2 non ha ancora generato entrate da royalty. Questo tipo di entrate vengono generate come un surplus per gli sviluppatori e l'azienda, pertanto Alan Wake 2 non è ancora andato in pari con i suoi costi.

C'è ancora tempo perché il titolo possa generare guadagni considerevoli per Remedy, ma va anche detto che sei mesi sono tanti in un momento storico in cui i grandi studi fanno sempre più fatica.

