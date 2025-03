8 giochi gratis lasciano PlayStation Plus Extra ad aprile

PlayStation Plus Extra e Premium hanno già aggiornato il catalogo di titoli in uscita dal Catalogo Giochi a partire dal prossimo mese, con alcuni addii che sarebbe meglio tenere d'occhio.

Dopo aver appena incluso ben 12 nuovi titoli da scaricare proprio pochissimi istanti fa, il servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) ha infatti avvisato gli utenti sui titoli da recuperare prima che sia troppo tardi, avvertendoli con quasi un mese di anticipo.

Di seguito troverete la lista completa di giochi che saremo costretti a salutare a partire da aprile 2025 (via PlayStation LifeStyle):

PS Plus Extra e Premium: giochi rimossi da aprile 2025

Animal Well

Deliver Us Mars

Kena: Bridge of Spirits

Miasma Chronicles

Nour: Play With Your Food

Slay The Spire

Stray Blade

Tales of Kenzera: Zau

Tra i titoli più importanti pronti a dire addio al servizio in abbonamento non possiamo che segnalarvi Animal Well, una delle rivelazioni indie dello scorso anno e che è stato anche candidato a diversi premi GOTY.

Segnalo anche Slay the Spire e Kena Bridge of Spirits tra le produzioni più interessanti pronte a salutarci nei prossimi giorni: tra meno di un mese non sarà più possibile scaricare gratuitamente nessuno di questi titoli.

Nonostante non sia stata tecnicamente rilasciata una data ufficiale per l'addio di questi 8 giochi, mi sento abbastanza sicuro di anticiparvi che la rimozione dovrebbe avvenire il 15 aprile 2025: solitamente viene infatti indicato il terzo martedì del mese come data, considerando che nella stessa occasione avviene anche il refresh con nuovi titoli mensili.

Proprio come accaduto oggi, del resto, con i nuovi giochi gratis che potete già scaricare da adesso. Esiste comunque la possibilità che la lista si allunghi nelle prossime ore, anche se ovviamente ci auguriamo che non accada: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità al riguardo.