$400.000 di Playdate consegnate al destinatario sbagliato e rubate (ma c'è il lieto fine)

«Tutto è bene quel che finisce bene», direbbe qualcuno. E, con ogni probabilità, è anche quello che ha detto Panic, compagnia produttrice di Playdate, dopo che il disastro combinato con una consegna sbagliata le aveva fatto smarrire un numero di console a manovella così alto che il valore del carico si aggirava intorno ai $400.000.

A farlo sapere è stato proprio il produttore, che era in attesa di nuove scorte da spedire agli utenti che avevano acquistato la sua Playdate — sorprendentemente bene accolta sul mercato, nonostante un prezzo non proprio accessibile, dalle parti dei 199€.

Advertisement

Nel profilo Twitter della console, Panic racconta scherzosamente «avete sentito quella storia per cui un valore di $400.000 in Playdate è stato consegnato per sbaglio da FedEx a un cantiere di costruzione vicino al nostro magazzino? E che poi qualcuno... semplicemente le ha rubate? Diciamo sul serio».

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

A quanto pare il corriere, che probabilmente non aveva lo zelo d Sam Porter Bridges o della protagonista di Lake, ha sbagliato indirizzo, consegnando le console non al magazzino di Panic, ma presso un cantiere che niente aveva a che vedere la compagnia.

Quando Panic ha scoperto dove si trovava la consegna, non ha però più trovato la merce, motivo per cui parla del fatto che è stata rubata — o almeno questa è la ricostruzione che immaginiamo, dal momento che il produttore promette ulteriori dettagli in futuro podcast.

Per fortuna, però, tutto è bene quel che finisce bene, dicevamo: in breve tempo, qualcuno si è disfatto del carico sottratto, abbandonandolo fuori da un ristorante.

«Ben ritrovate, Playdate rubate!» scherza Panic.

Insomma, la consegna sbagliata ha portato qualcuno ad approfittarne e rubare tutte le scatole. Probabilmente lo stesso qualcuno che, accortosi di aver rubato un prodotto che forse non sapeva come monetizzare, ha deciso di abbandonarle di nuovo.

Speriamo almeno che ora queste piccole Playdate possano trovare un po' di pace, dicendo basta alle avventure nel mondo reale per concederne qualcuna virtuale ai loro futuri compratori, che non sembrano mancare: i numeri di Playdate si sono rivelati molto positivi, dopo l'arrivo di scorte sufficienti a far fronte all'ampia domanda, e devo dire che sono rimasta positivamente impressionata (qui il video, se vi interessa) dalla qualità costruttiva e dalla buona idea delle sue release settimanali di nuovi giochi, che favoriscono un approccio ludico meno da "all-you-can-eat" rispetto a quello a cui ci siamo abituati oggi.