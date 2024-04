I giochi per Playdate, la console a manovella, sono un clamoroso successo

Lanciata nel 2021, Playdate si è rivelata un grande successo. La console a manovella di Panic – che utilizza questo peculiare controller per affiancarlo ai due tasti azione e creare meccaniche di gameplay peculiari – inizialmente prevedeva solo il lancio di giochi inclusi nella stagione 1.

Significa, in pratica, che acquistandola (a ben $199), si aveva diritto a scaricare 24 giochi selezionati, due alla settimana, per goderseli senza fretta. In seguito, Panic ha deciso di fare spazio a molti altri giochi tramite un catalogo digitale accessibile dal suo sito ufficiale o direttamente da Playdate.

E la risposta del pubblico è stata davvero ottima.

Con una nota ufficiale, la compagnia ha svelato oggi che oltre 150mila videogiochi sono già stati venduti, portando incassi per oltre $544 mila.

Di queste cifre, Panic trattiene il 25%, mentre il resto (tolte le tasse) va agli sviluppatori. Non male, considerando che il costo medio dei giochi in catalogo è di soli $5,36.

Inizialmente, il catalogo proponeva solo 16 giochi, quando venne lanciato a marzo 2023. A un anno da allora, è possibile trovare 181 videogiochi, tra cui anche l'intrigante Mars after Midnight di Lucas Pope (autore di Papers, Please).

Se volete scoprire di più su Playdate e vederla in funzione, vi rimando al mio video unboxing e al sito ufficiale della console.