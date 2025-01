3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 24,99€?! Oggi si può, con questo codice sconto!

Se siete in cerca di un’offerta imperdibile per accedere a centinaia di giochi, oggi su Eneba trovate 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 24,99€, grazie al codice sconto EUXGPU. Un’opportunità perfetta per immergervi nel mondo del gaming senza spendere una fortuna.

Xbox Game Pass Ultimate è l’abbonamento che unisce Xbox Live Gold e il vasto catalogo di Xbox Game Pass, permettendovi di giocare online e accedere a una libreria in continua espansione con oltre 100 titoli per Xbox e PC. Troverete esclusive Microsoft come Halo: The Master Chief Collection, Gears of War e Forza Horizon 4, ma anche giochi di terze parti che spaziano tra generi diversi, dal multiplayer competitivo alle avventure più immersive. Grazie alla retrocompatibilità, potrete giocare non solo su Xbox Series X|S e Xbox One, ma anche su alcuni titoli della storica Xbox 360.

L’abbonamento include anche vantaggi esclusivi per gli iscritti. Potete ottenere sconti fino al 20% sui giochi del catalogo Xbox Game Pass e il 10% sui DLC e contenuti aggiuntivi. Inoltre, con Xbox Live Gold incluso, avrete la possibilità di ricevere fino a quattro giochi gratuiti al mese e accedere a offerte riservate con sconti che arrivano al 75%. E se decidete di interrompere l’abbonamento, i vostri progressi di gioco saranno comunque salvati, pronti per essere ripresi in qualsiasi momento.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta speciale! Oggi potete acquistare 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate su Eneba a soli 24,99€. Usate il codice sconto EUXGPU in fase di check out per ottenere l'abbonamento a prezzo scontato. Un’occasione da cogliere al volo per vivere il meglio del gaming senza compromessi.