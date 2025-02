3 giochi gratis in prova nel fine settimana Xbox

Microsoft ha svelato i nuovi titoli inclusi negli Xbox Free Play Days di questo fine settimana, e stavolta l’offerta è particolarmente interessante.

Tutti e tre i giochi disponibili per il weekend sono stati lanciati negli ultimi sei mesi, garantendo un assaggio fresco e aggiornato di alcuni dei titoli più giocati del momento.

Ecco la lineup completa degli Xbox Free Play Days, accessibile da oggi fino al 9 febbraio (con un’eccezione), come riportato anche da Pure Xbox:

Call of Duty: Black Ops 6 (solo Multiplayer e Zombies, fino al 10 febbraio)

(solo Multiplayer e Zombies, fino al 10 febbraio) NBA 2K25 (fino al 9 febbraio)

(fino al 9 febbraio) Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (fino al 9 febbraio)

Chi può accedere e come funziona?

Per accedere ai Free Play Days, è necessario un abbonamento a Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard o Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon).

Tuttavia, nel caso di Black Ops 6, il periodo di prova gratuito sarà disponibile per tutti i giocatori Xbox, come già avvenuto in passato per altre edizioni del franchise.

Durante il weekend, gli utenti potranno scaricare e provare i giochi nella loro versione completa, con la possibilità di conservare i progressi nel caso decidano di acquistarli successivamente.

E a proposito di acquisti, tutti e tre i giochi sono attualmente scontati sullo store Xbox: NBA 2K25 è in promozione con uno sconto del 67%, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è scontato del 30% e Call of Duty: Black Ops 6 ha un taglio di prezzo del 30%, ma è già incluso nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate.



I Free Play Days sono un’ottima iniziativa per tenere alta l’attenzione sui giochi e spingere qualche acquisto d’impulso.

E questa volta Microsoft ha scelto bene: niente titoli datati o indie sconosciuti, ma tre giochi recentissimi e di peso. Nel mentre, avete visto i primi titoli Game Pass di febbraio?