Call of Duty Black Ops 6 gratis per un weekend

Gli appassionati di Call of Duty hanno un’opportunità niente male: da oggi fino al 10 febbraio, Black Ops 6 offre un weekend di prova gratuita per le modalità Multiplayer e Zombies.

Su PlayStation, Xbox e PC, i giocatori potranno accedere a dieci mappe multigiocatore, incluse alcune delle più recenti introdotte con la Stagione 2, come Dealership e Bounty.

Come riportato anche da The Gamer, la prova gratuita include anche The Tomb, una nuova mappa per la modalità Zombies che prosegue la narrativa dell’orda non morta, oltre a Overdrive, una modalità multigiocatore che aggiunge obiettivi unici oltre alle classiche eliminazioni.

In Overdrive, infatti, il punteggio non dipende solo dalle uccisioni, ma dalla varietà e creatività dei takedown eseguiti, rendendo il gameplay più frenetico e meno prevedibile.

Nonostante alcune limitazioni – solo una selezione di mappe disponibili – questa iniziativa di Activision rientra in una strategia più ampia per avvicinare nuovi giocatori al franchise.

Tra Warzone, il Game Pass (che trovate a poco prezzo ovviamente su Amazon) e queste prove gratuite, ormai Call of Duty è più accessibile che mai senza dover sborsare subito il prezzo pieno.

Attivare un weekend di prova è in ogni caso una mossa furba: attira nuovi giocatori, riporta in azione i veterani e alimenta il solito circolo vizioso di “lo provo un attimo” che poi si trasforma in “va bene, lo compro”. E per molti, specie i giocatori meno pretenziosi, andrà più che bene.

Call of Duty è infatti ormai un'industria più che un semplice videogioco, e Activision sa benissimo come tenere incollati i giocatori. Del resto, non avete idea di quanto abbia venduto la serie negli ultimi 16 anni.

