Il fascino di James Bond ha dimostrato ancora una volta la sua forza nel mondo dei videogiochi, dopo l'annuncio ufficiale che 007 First Light ha infranto ogni record di IO Interactive raggiungendo quota 500.000 wishlist su Steam in tempi record.

Come riportato da Wccftech, il risultato ha superato le performance di tutti i precedenti titoli della serie Hitman dello studio danese (trovate World of Assassination su Amazon, a proposito), confermando come l'iconico agente segreto britannico mantenga intatto il suo fascino anche tra i videogiocatori.

Per celebrare questo traguardo, gli sviluppatori hanno deciso di ricompensare la community con contenuti esclusivi, da sbloccare in base alla quantità di wishlist e con una roadmap che promette sorprese per chi continuerà a supportare il progetto.

Il successo delle wishlist ha innescato un sistema di ricompense progressive che IO Interactive ha strutturato come una serie di "missioni" per la community: la prima milestone, già raggiunta, ha sbloccato la skin equipaggiabile Savanna Bloom e una collezione di sfondi animati in arrivo a breve.

Il secondo obiettivo promette una skin personalizzata per gadget e overlay dedicati per lo streaming, mentre il terzo livello introduce una skin Deluxe per l'agente segreto e una sessione AMA con gli sviluppatori.

La quarta e ultima milestone rimane invece avvolta nel mistero, con IO Interactive che mantiene il massimo riserbo sui contenuti di questa ricompensa finale per la quale servirà ben 1 milione e mezzo di Wishlist su Steam.

007 First Light rappresenterà essenzialmente una origin story di James Bond, che esplora la trasformazione di un giovane audace nell'agente più efficace dell'MI6, promettendo di svelare i momenti chiave che hanno forgiato la sua leggenda.

Una produzione che mira a essere particolarmente fedele all'agente segreto visto al cinema: uno dei pochi requisiti da parte della casa di produzione cinematografica era infatti non trasformare James Bond in una «macchina da guerra», come spesso accade per gli adattamenti sparatutto di saghe famose.

Ricordiamo che il lancio di 007 First Light è previsto per il 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X e Nintendo Switch 2: vi terremo aggiornati non appena arriveranno indicazioni più precise sulla data di lancio.