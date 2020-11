Non tutte le PS5 avrebbero all’interno le stesse ventole, svelano i teardown

PlayStation 5, ci sono pochi dubbi, è estremamente più silenziosa rispetto alla precedente PS4. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato di trovarla più rumorosa di altri – e dopo le indicazioni che un’etichetta potrebbe essere la responsabile di questi suoni differenti di modello in modelli, il sito Les Numériques potrebbe aver svelato un’altra parte del mistero.

Eseguendo dei teardown di due console in suo possesso – una redazionale, l’altra acquistata – il sito ha scoperto che in una delle due PS5 era presenta una ventola con delle lamelle caratterizzate da un determinato design, che era invece differente nella seconda. Non che la differenza di rumorosità fosse significativa: la prima, montata nella console pre-lancio, faceva segnare 39 dB, la seconda (unità venduta) si attesta su 43 dB.

Thanks, Les Numeriqués

Vista la curiosità, Les Numériques ha provveduto a eseguire il teardown di altre console dei suoi redattori – con una sola che era quella redazionale, mentre tutte le altre sono state acquistate. Così ha notato che, di queste cinque, due montavano la ventola più silenziosa, mentre le altre tre avevano la seconda (quella inizialmente rilevata nella prima unità in vendita segnalata).

La parte curiosa? La ventola mostrata nel teardown ufficiale di Sony è una terza, diversa da entrambe le due trovate da Les Numériques nei suoi teardown. Si tratta di ventole con specifiche uguali (non immaginate che una raffreddi più di un’altra, insomma), ma che per le differenze nelle lamelle che le compongono potrebbero motivare la diversa rumorosità rilevata. Vedremo se emergeranno più dettagli da ulteriori teardown.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dal 19 novembre in Europa, dal 12 novembre in altri mercati. Tuttavia la console è andata rapidamente esaurita – anche, purtroppo, a causa dei bagarini – e al momento siamo in attesa delle nuove scorte annunciate da Sony.