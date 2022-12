Non solo Forspoken: ecco le nuove demo gratis che potete giocare su PS5

Durante i The Game Awards dello scorso venerdì è stato confermato l’arrivo di una demo gratis di Forspoken, che sicuramente i nostri lettori stanno mettendo alla prova, su PS5. Tuttavia, il titolo di Luminous non è l’unico che potete provare senza spendere soldi: ad affiancare la demo dell’ambizioso gioco di Square Enix ne troviamo infatti anche altre, in una vera e propria «Demo Fest» – come l’ha definita Sony – che permette di scoprire Dualsense alla mano alcuni dei giochi in arrivo nel prossimo futuro.

Così, se la demo di Forspoken è quella di cui si è discusso di più, qui vogliamo segnalarvi anche le altre, per capire di che giochi si tratti e se possano o meno fare per voi.

Season: A Letter to the Future

Il primo è Season: A letter to the Future, che vi mette nei panni di una donna che parte in giro per il mondo in bicicletta per immortalare, fotografare e registrare tutto il bello, prima di un evento apocalittico che rischia di spazzare via tutto.

Tra incontri con NPC e la possibilità di fermarsi a propria discrezione davanti agli scorci più belli, il gioco promette di avere quell’anima rilassata e malinconica che si fa spesso apprezzare nei progetti più piccoli.

Da poco, peraltro, vi avevamo riferito la data d’uscita definitiva di questo progetto.

La demo è disponibile fino alle 23:59 del 12 dicembre.

Season: A Letter to the Future arriva a gennaio

Bramble: The Mountain King

Il secondo gioco di cui è disponibile la demo è Bramble: The Mountain King. Strutturato come una sorta di platform a scorrimento, il gioco dall’aspetto apparentemente rilassato in realtà vi chiede di attraversare una foresta con mostri e creature inquietanti che possono spuntare dall’acqua in qualsiasi momento.

Gli sviluppatori lo descrivono come una «discesa psicologica nell’oscurità» e sembra avere una certa personalità.

You Suck at Parking

Probabilmente ne avete sentito parlare e ora potete provarlo senza spendere: You Suck at Parking è un gioco fuori di testa incentrato sulla vostra abilità nel completare percorsi acrobatici, alla guida, parcheggiandovi poi il più vicino possibili all’obiettivo.

Chi vi scrive non è certo un talento nel parcheggiare, ma avendolo provato c’è da dire che questo gioco – molto più cattivo di quanto sembri – dà del filo da torcere e risulta parecchio divertente. Vale la pena provarlo!

You Suck at Parking vi chiede di parcheggiare, ovviamente

Forspoken

Come avevamo già detto in apertura, c’è poi la demo di Forspoken, gioco firmato Luminous Productions e Square Enix. Se volete provare con mano le abilità magiche e il parkour sopra le righe della protagonista, potete scaricarla sulla vostra PS5 e farvi un’idea.

La release definitiva del gioco, ricordiamo, è attesa per il 24 gennaio. Prima di allora sicuramente avremo di più da dirvi, ma intanto c’è la video anteprima firmata dal nostro Silvio Mazzitelli dopo un primo approccio con il gioco.