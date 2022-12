Season ha una data d’uscita (vicinissima) e potete provarlo gratis

Tra le tante novità a cui assisteremo oggi, una è arrivata ancora prima dei The Game Awards di questa notte: i videogiocatori appassionati di avventure dal forte piglio narrativo, infatti, possono segnare sul calendario la data d’uscita di Season: A Letter to the Future, che peraltro è anche piuttosto vicina.

A comunicarlo sono stati direttamente gli sviluppatori, che hanno confermato un debutto fissato per il 31 gennaio 2023 su PC (Epic e Steam), PS4 e PS5. Ad accompagnare l’annuncio anche un trailer, che potete vedere direttamente di seguito.

Il prezzo del gioco sarà di $24,99 su PC e di $29,99 su console – attendiamo, ovviamente, di scoprire i corrispondenti in euro, tasse comprese. Inoltre, nella settimana di lancio (dal 31 gennaio al 7 febbraio) sarà anche possibile avere il gioco con uno sconto del 10% sia su Epic Games Store che su Steam.

Se volete farvi un’idea di come funzionerà il gioco, è stato confermato che potrete provare una demo gratis dal 12 dicembre sia su Steam che su PlayStation 5 (che ancora non trovate su Amazon, visti i prezzi da evitare). Nei giorni scorsi avevamo già testato qualche momento all’interno di Season, dandovene conto in questo articolo e domandandoci se non potrebbe essere il nuovo Lake, per gli amanti dei giochi posati e riflessivi.

Il gioco, ricordiamo, vi porrà nei panni di una giovane donna che decide di lasciare il suo villaggio per esplorare il resto del mondo su una bicicletta. Nel farlo, cercherà di collezionare quanti più ricordi possibili, perché è in arrivo un cataclisma che cancellerà tutto.

Season sarà incentrato sull'esplorazione

Season vuole quindi proporre un viaggio narrativo itinerante, dove ci confronteremo con dialoghi, fotografie e documenti che diventeranno ricordi, con la totale liberà di scegliere quando scendere dalla bici per fotografare e catturare qualcosa che ci ha colpito – dagli scenari alla musica o i suoni della natura che vi hanno colpito.

Su PS5, è stato confermato, Season: A Letter to the Future godrà anche del pieno supporto a DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi, e si avvantaggerà di Tempest Engine, così da garantire l’audio tridimensionale.

Il 2023, insomma, inizierà bene per gli amanti delle avventure: attendiamo ora di mettere le mani su Season per vivere il suo viaggio completo, dalla demo di questo mese in poi.