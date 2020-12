Non solo Epic: nuovo gioco gratis da GOG, è un popolare shooter

Anno 2034.

Nei tunnel della Metro, sotto le rovine post-apocalittiche di Mosca, i superstiti sono assediati da minacce mortali esterne e interne.

I mutanti sono appostati nelle catacombe sotto la superficie devastata e sono a caccia di vittime nei cieli inquinati.

Ma anziché restare unite, le città-stazioni della Metro sono in lotta per il potere supremo: un dispositivo devastante proveniente dai bunker militari noti come D6. Imperversa una guerra civile che potrebbe spazzare via l’umanità dalla faccia della Terra per sempre.

Nei panni di Artyom, oppresso dal senso di colpa ma guidato dalla speranza, hai in pugno il nostro destino: l’ultimo barlume di speranza nell’oscurità…