Non solo Epic: un gioco gratis anche da GOG, lo store di CD Projekt

Non solo Epic Games Store, che sta monopolizzando l’attenzione dei videogiocatori con un’infornata dopo l’altra di giochi gratuiti: anche GOG scende in campo per rifornire gli appassionati di gaming su PC.

In pieno clima natalizio, il negozio online di CD Projekt sta regalando un titolo senza alcun costo aggiuntivo come parte di un giveaway festivo.

Il gioco in questione è Brigador, in particolare nella sua versione Up-Armored Deluxe, un roguelite isometrico che promette “intensi combattimenti tattici”.

Il titolo è stato lanciato nel 2017 da Stellar Jockeys e Gausswerks, e in questa particolare edizione comprende anche una colonna sonora synthwave che sta facendo impazzire la rete.

La peculiarità di Brigador sono il suo gameplay a base di mech e l’inclusione di un’ambientazione distruttibile al 100% in tempo reale.

Il gioco comprende ben 56 mezzi differenti tra mech, tank, hovercraft, e 40 armi diverse; la modalità campagna comprende 37 missioni, mentre la modalità Freelance ha oltre 20 mappe con difficoltà variabili.

Immaginiamo non sia il tipo di titolo con cui vi sareste aspettati di passare le vacanze di Natale ma, visto che ci siamo, il consiglio è ovviamente di riscattarlo e dargli un’occhiata presto.

Anche su GOG sono in corso i saldi natalizi, ovviamente, e potete trovare sulla homepage del negozio di CD Projekt tutti i dettagli sui prodotti coinvolti.