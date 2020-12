Epic Games Store, nuovo gioco gratis: vorrete provarlo subito

Prosegue la lunga marcia dei giochi gratis di Epic Games Store su PC, con la terzultima delle scelte che sono state elargite agli utenti dal 17 dicembre scorso.

Fino alle 17:00 di oggi i giocatori hanno potuto portarsi a casa senza alcun costo un survival dalle tinte tropicali, ma è già tempo di voltare pagina.

La new entry della giornata del 29 dicembre è infatti disponibile adesso e lo rimarrà per le prossime 24 ore, e come sempre una volta effettuato il riscatto potrete tenerla per sempre con voi.

Il gioco in questione è una gemma nascosta del panorama degli indie per PC, un curioso mix di generi tentato nell’ormai lontano 2016: Solitairica.

Solitairica arriva proprio oggi su Epic Games Store, per cui si tratta di un debutto, nonostante l’uscita originale risalga a quattro anni fa, sul negozio dei creatori di Fortnite.

Ma di cosa si tratta? Il titolo di Righteous Hammer Games propone una commistione di combattimenti RPG e progressione roguelike in un posto inaspettato – il mondo del solitario.

Il gioco è disponibile ora gratuitamente e per ottenerlo non dovrete far altro che riscattarlo entro le 17:00 del 30 dicembre, quando una nuova scelta (la penultima per le festività del 2020) prenderà il suo posto.

Di certo, è il meno conosciuto e al contempo il più promettente tra quelli selezionati da Epic Games Store finora, non trovate?

Come avere i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.