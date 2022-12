Non sarà Scarlatto e Violetto, ma il rivale dei Pokémon ha avuto un buon successo

Il publisher giapponese Bandai Namco ha appena annunciato che Digimon Survive ha venduto oltre 500mila copie in tutto il mondo.

La serie di successo (che spopola anche su Amazon con tante offerte) nota per essere in un certo qual senso la «rivale» di Pokémon, è infatti tornata il auge.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «Digimon Survive ha rischiato molto, imboccando una strada praticamente inedita per Digimon nel mondo videoludico. La scommessa ha pagato: il gioco offre una storia coinvolgente (a prescindere dall’essere fan di Digimon), ricca di scelte e momenti difficili, con un cast di personaggi eccezionale, sia tra gli umani che tra i Digimon.»

Ora, come riportato anche da Nintendo Everything, il gioco ha toccato un traguardo davvero molto importante, specie per il franchise.

La cifra dei 500mila si riferisce alle vendite su tutte le piattaforme. Inoltre, è presumibile che si basi sia sulle spedizioni fisiche e sui download digitali.

Dopo molteplici ritardi, Digimon Survive è stato finalmente lanciato alla fine di luglio di quest’anno. Era stato annunciato per la prima volta nel 2018 e il suo debutto era previsto per l’anno successivo.

Il gioco si pone come un ibrido tra visual novel e RPG tattico, tanto che l’ultimo video promozionale vi darà un assaggio di ciò che potete aspettarvi dal gioco.

Come si legge nella descrizione del gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di Takuma Momozuka e dei suoi amici mentre faranno di tutto per tornare a casa sani e salvi.

In Digimon Survive, i protagonisti possono esplorare aree piene di segreti nascosti e Digimon da reclutare. Inoltre, le scelte dei giocatori influenzeranno la storia, visto che sarà anche possibile convincere gli avversari a unirsi alla squadra e farli evolvere per combattere al nostro fianco.

Restando in tema, il nuovo Pokémon Scarlatto e Violetto può non essere amato da tutti ma, nonostante i dubbi iniziali, stabilisce record di vendita in molti paesi.