Non sapevate di volere una borsa di Final Fantasy fino a oggi

Final Fantasy è una di quelle serie che hanno fatto (e fanno) la storia dei videogiochi, tanto che è considerata all’unanimità come una delle più importanti di sempre.

Giochi recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade hanno dimostrato come la saga sia ancora apprezzata da giocatori di tutte le età, grazie anche e soprattutto ai suoi personaggi memorabili.

Nonostante lo scorso anno sia stato decretato il Final Fantasy migliore di sempre, è davvero difficile sceglierne uno, considerando anche che i buffi personaggi che vivono al suo interno e in grado di dare una carica in più.

Ora, come riportato su Reddit, un fan particolarmente fortunato ha ricevuto dalla moglie un regalo realmente sorprendente proprio a tema FF (in particolare a due delle sue icone storiche).

L’utente SeraphsEnvy ha infatti mostrato alcune borse a tema realizzate appositamente per lui dalla moglie, perfette nel rappresentare nel dettaglio due creature presenti in moltissimi capitoli del franchise.

Cactuar e Chocobo sono infatti i soggetti scelti per le due borse, le quali mostrano sia i colori che alcuni dettagli a tema: impossibile non notare infatti le cerniere, realizzate proprio imitando la forma iconica scelta da Square per le sue creature.

Poco sotto, trovate alcuni scatti di questi regali davvero meravigliosi per ogni fan che si rispetti.

Sfortunatamente, i due oggetti non sono in vendita, non essendo infatti parte del merchandising ufficiale dedicato alla serie di Final Fantasy.

