No, PlayStation non è al lavoro su una nuova esclusiva dedicata a un eroe DC

Il dramma dell’acquisizione multimiliardaria di Activision-Blizzard ha avuto la sua parte di momenti imbarazzanti, ma a quanto pare ora vi è stato un episodio che ha creato più confusione che altro tra i giocatori.

Gli avvocati di Microsoft, che probabilmente percepiscono stipendi a sette cifre, in un recente documento pubblicato dall’Autorità per la concorrenza e il mercato del Regno Unito hanno accennato al fatto che Sony starebbe realizzando un gioco legato a un’importante IP targata DC, legata al personaggio di Superman.

Sebbene l’Uomo d’Acciaio apparirà quasi certamente nel prossimo gioco dedicato alla Suicide Squad (che trovate in preorder su Amazon a ottimo prezzo) è vero anche che al momento manca un vero e proprio standalone dedicato all’eroe.

Se i fan si sono dilettati a creare fanmade in Unreal Engine 5 dedicati al kryptoniano, di un gioco ispirato a Supes neanche l’ombra.

Ora, come riportato anche da Push Square, un gioco di Superman esclusivo per console PS5 è stato citato senza troppi complimenti, sebbene – ahinoi – si tratterebbe solo di un errore di battitura.

Un'immagine tratta dal fanmade di Supes in UE5.

È più probabile che, nel documento trapelato, il team legale intendesse riferirsi a Marvel’s Spider-Man, sviluppato dallo studio first-party di PlayStation, Insomniac Games.

L’errore è emerso come parte di una contro-argomentazione di Microsoft, che ha affermato che «non ci sono mai state prove […] che un singolo franchise possa guidare le vendite delle console». Questa si riferisce ovviamente Call of Duty, punto chiave della controversia per le autorità di regolamentazione, poiché si teme che – nel caso in cui Xbox rendesse la serie esclusiva – danneggerebbe in modo significativo la capacità competitiva di PlayStation.

Il 16 marzo scorso, l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha pubblicato la risposta di Microsoft alle conclusioni provvisorie dell’agenzia. A pagina 11 del documento, si fa riferimento a un gioco di “Superman” come esclusiva PlayStation, che a prima vista sembrerebbe essere un titolo nuovo e non annunciato.

Questo nuovo gioco di Superman viene citato insieme a God of War di Sony Santa Monica come un «grande titolo» per PlayStation, il che implica che il gioco è già uscito e nelle mani degli utenti PlayStation di tutto il mondo, proprio come l’avventura di Kratos del 2018.

Ecco quindi che, a rigor di logica, l’autore del documento ha scambiato Superman per Spider-Man, come spesso accade da chi non mastica la cultura pop neppure in minima parte. Mistero risolto, quindi, con buona pace dei fan DC Comics.

