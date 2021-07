No Man’s Sky, svuotare il jetpack “migliora” la corsa

Uno degli hobby preferiti dei fan di No Man’s Sky è sicuramente quello di riuscire a scovare tutti i segreti nascosti all’interno del gioco, data la grande libertà di azione consentita all’interno del titolo.

L’avventura di Hello Games è infatti incredibilmente vasta ed in grado di nascondere non solo tantissimi pianeti e galassie da esplorare, ma anche alcuni errori che però rendono il gioco ancora più divertente.

Con titoli di grande portata è infatti inevitabile incappare in qualche bug visivo, che in alcuni casi riesce anche a regalare un bel colpo d’occhio, come accaduto nel caso di una particolare vasca da bagno hi-tech.

In altri casi, si tratta invece di semplici problemi che fanno sorridere i fan, come per esempio la possibilità di atterrare sulla fregata che non c’è.

La situazione segnalata dall’utente Reddit balha108 è probabilmente un ibrido delle due situazioni, trattandosi di un particolare bug dell’animazione che però risulta incredibilmente divertente.

Svuotando il jetpack è infatti possibile, con il giusto tempismo, riuscire ad accedere ad una corsa «migliorata»: il nostro avatar assumerà una posizione estremamente comica, allargando braccia e gambe per correre sul pianeta.

Il risultato è incredibilmente divertente: potete osservarlo voi stessi nel video pubblicato dall’utente autore della scoperta sul forum dedicato a No Man’s Sky.

L’autore del post ha commentato ironicamente che questa è certamente la maniera migliore per correre e che sperano non venga «nerfata»: dato che non pare offrire alcun reale vantaggio si riferisce ovviamente alla possibilità che possa venire sistemata in futuro.

Un utente in particolare ha commentato che in testa riesce a sentire unicamente una musica divertente ad accompagnamento di questa buffa corsa.

Si tratta sicuramente di un modo decisamente «originale» di esplorare le galassie ed analizzare le forme di vita al loro interno, che però non si può negare possa rendere queste attività decisamente più divertenti.

I fan dunque si augurano che questa corsa non venga patchata, così come non venga sistemato un trucco per rendere il mining più veloce, disponibile unicamente per chi gioca in VR.

Uno dei cambiamenti che invece vorrebbero sarebbe l’introduzione di nomi ufficiali per i componenti della nave: nel frattempo, gli appassionati hanno deciso di realizzare da soli un’infografica per sistemare il problema.

In ogni caso, la community ha dimostrato in più occasioni tutta la propria creatività e fantasia: un ulteriore esempio è stato il modo in cui sono riusciti ad unire la fantascienza con il design dei vichinghi.