Nintendo Switch, spunta per la prima volta un dettaglio sul prototipo

Nintendo Switch è oggi una console conosciuta ormai da tutti i fan, ma durante la sua fase di sviluppo era conosciuta con un nome in codice molto diverso che, a quanto pare, sarebbe stato molto vicino dal diventare quello definitivo.

Stiamo parlando di Nintendo NX, nome interno utilizzato per la console ibrida della casa di Kyoto (trovate il modello OLED in sconto su Amazon) e che sarebbe stato preso in considerazione anche in vista del lancio dei primi giochi ufficiali.

Come riportato infatti da My Nintendo News, un leak ha permesso di analizzare nel dettaglio i file del prototipo di Mario Kart 8 Deluxe, facendo emergere alla luce anche un dettaglio molto interessante sulla versione originale della console ibrida.

Sembra infatti che Nintendo NX è stata così vicina dal diventare il nome ufficiale dall’aver perfino proposto l’animazione di lancio apposita, con tanto di quello che sarebbe stato il logo della console.

L’utente Paul Kelly su Twitter ha infatti ricondiviso quella che dovrebbe essere l’animazione boot up del prototipo della console, che fino a questo momento sarebbe rimasto visibile soltanto internamente che ci mostra qualche interessante differenza:

The Nintendo Switches Codename was the NX and this was an early Logo / Boot Up animation used during development of the Console ( It was found in the Mario Kart 8 Deluxe Prototype ) This was never seen outside Nintendo pic.twitter.com/B1bS5zCKOu

— Paul Kelly (@PaulFelixKelly) November 20, 2022