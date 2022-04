Nintendo Switch Sports, c’è un grosso problema per chi ha una Switch Lite

Nintendo Switch Sports è disponibile da oggi, giusto in tempo per l’avvio di una primavera-estate all’insegna dello sport videoludico.

Il titolo sportivo, che potete recuperare su Amazon, raccoglie l’eredità di Nintendo Wii e del dirompente Wii Sports che è stato uno dei videogiochi più venduti.

Ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione, che per ora non ha un voto definitivo in attesa di poter provare anche le modalità di gioco online.

Nintendo Switch Sports è perfetto per mettere alla prova i vostri Joy-Con, nella speranza che non si rompano e debbano essere mandati in centri assistenza come questi.

Come all’epoca di Wii, anche Nintendo Switch Sports funziona attraverso l’utilizzo dei sensori di movimento, in questo caso dei già citati Joy-Con.

Se conoscete le console della famiglia Nintendo avrete già capito, forse, qual è il problema che abbiamo citato nel titolo della news.

Switch Lite, la versione completamente portatile dell’ultima console Nintendo, è comunque compatibile con i Joy-Con pur non avendo il supporto per poterla tenere appoggiata al tavolo.

Ma, come riporta Polygon, non è possibile usufruire di tutta l’offerta di Nintendo Switch Sports.

Alcuni giochi funzionano con un solo controller che si passa da un utente all’altro, ma ce ne sono altrettanti che sono completamente incompatibili con Switch Lite.

Heads up to people who are planning to use tabletop mode with Switch Sports or use it on a Switch Lite, the game will force TV mode for local multiplayer pic.twitter.com/HGLhZNKhzp — Akfamilyhome (@Akfamilyhome) April 29, 2022

Alcuni giochi richiedono obbligatoriamente l’utilizzo della modalità TV di Nintendo Switch, possibile con gli altri due modelli, e pertanto non possono essere avviati con la versione Lite che non può interagire con una dock.

Un vero peccato, ma comprensibile, perché non è la prima volta che un videogioco disponibile sulla console ibrida ha delle incompatibilità con il modello Lite. Come Super Mario Party ad esempio, i cui minigiochi funzionano tutti con i sensori di movimento.

Pertanto riflettete con attenzione prima di acquistare Nintendo Switch Sports se lo userete solamente sulla Lite. In caso contrario, ecco come acquistarlo al minor prezzo possibile.

Se, invece, ci volete affiancare gli altri due modelli della console Nintendo, di recente li abbiamo analizzati entrambi per guidarvi nell’acquisto.