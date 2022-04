Nintendo Switch Sports: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Nintendo Switch Sports è la versione aggiornata di un classico che ha fatto la fortuna di Nintendo Wii. Il titolo comprenderà inizialmente sei diversi sport (pallavolo, calcio, bowling, chanbara, tennis e badminton), ma in futuro se ne aggiungeranno altri. Come di consueto, abbiamo pensato di fornirvi un articolo di riferimento per aiutarvi ad acquistarlo al miglior prezzo sul mercato.

Nintendo Switch Sports sfrutta i sensori di movimento dei JoyCon per effettuare le varie azioni, come lanciare la palla da bowling o colpire la pallina da tennis. Per quanto riguarda il calcio, invece, Nintendo Switch Sports comprende anche il Leg Strap, che va applicato a una vostra gamba in combinazione con un JoyCon per dare calci come nella realtà.

Nintendo Switch Sports è il titolo ideale da giocare con i vostri amici, sia nella stessa stanza oppure anche online. Vincendo le competizioni potrete anche ottenere oggetti per personalizzare il vostro personaggio ed entrare nella Pro League.

Nintendo Switch Sports è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il 29 aprile 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Inoltre, su Amazon viene proposto un particolare bundle che comprende, oltre a una copia del gioco, anche un abbonamento trimestrale al servizio Nintendo Switch Online! Un’offerta decisamente da non lasciarsi sfuggire!

Di seguito, trovate tutti gli store dove è possibile acquistare Nintendo Switch Sports ai prezzi più bassi della rete. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.