Nintendo Switch rallenta, ma incalza GameBoy: la classifica delle console più vendute di sempre

Nintendo ha reso noti oggi i numeri relativi al suo recente Q1 dell’anno fiscale (1 aprile – 30 giugno), dove ha fatto registrare un nuovo traguardo per la sua Nintendo Switch – che ha comunque subito un rallentamento nelle sue vendite.

I numeri parlano di 3,43 milioni di unità vendute (-22,9% anno su anno, se confrontiamo allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente). I giochi hanno invece fatto registrare 41,41 milioni di copie vendute (-8,6% anno su anno, in questo caso). Ciò nonostante, e nonostante anche un calo delle vendite nette (-4,7%), è aumentato il reddito netto, con un +28,3% (via VGC).

Questi numeri ci dicono che Nintendo Switch è arrivata a una base installata di 111,08 milioni di unità dal suo lancio a marzo 2017 al 30 giugno scorso. Sapevamo già che si trattava della console domestica più vendute di sempre di casa Nintendo (Wii era arrivata a “solo” 101,63 milioni di unità), ma in questo momento la piattaforma si prepara a incalzare il leggendario GameBoy, che chiuse la sua gloriosa vita con 118,69 milioni di unità piazzate.

Nintendo Switch ha esordito il 3 marzo 2017

Come si piazza, allora, la console ibrida di casa Nintendo nella classifica delle console più vendute di sempre?

Abbiamo messo insieme un po’ di numeri per i nostri lettori, che ci confermano il grande apprezzamento per l’approccio bivalente di Switch. La console, come potete vedere voi stessi, al di là dei rallentamenti che Nintendo riconduce soprattutto alla crisi della componentistica, ha rapito sia chi cercava una soluzione domestica che chi voleva una nuova portatile dopo 3DS.

Le console più vendute di sempre

PlayStation 2 – 155 milioni di unità Nintendo DS – 154,02 milioni di unità Game Boy (incluso Color) – 118,69 milioni di unità PlayStation 4 – 117,2 milioni di unità (dati aggiornati all’ultimo report di Sony) Nintendo Switch – 111,08 milioni di unità PlayStation – 102,49 milioni di unità Nintendo Wii – 101,63 milioni di unità PlayStation 3 – 87,4 milioni di unità Xbox 360 – 84 milioni di unità Nintendo Game Boy Advance – 81,51 milioni di unità PSP – circa 82 milioni di unità Nintendo 3DS – 75,94 milioni di unità NES – 61,91 milioni di unità Xbox One – circa 51 milioni di unità SNES – 49,1 milioni di unità

Sappiamo che Nintendo ha ancora molti progetti per la sua console, come evidenzia il fatto che stia preparando il terreno per lanciare una nuova livrea di Switch OLED (la trovate su Amazon in prenotazione), la variante superiore della piattaforma.

Al momento, infatti, è possibile trovare sul mercato Switch standard, la ibrida nativa, Switch Lite (pensata per il gioco solo portatile) e la citata Switch OLED, con un display più grande, OLED e alcune migliorie di design.

Se state cercando di orientarvi tra i diversi modelli, fate riferimento alla nostra guida dedicata.