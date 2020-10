Nintendo Switch, prezzo dei Joy-Con abbassato permanentemente

Il prezzo dei Joy-Con acquistati individualmente per Nintendo Switch è stato abbassato in via permanente in Giappone.

I giocatori giapponesi potranno acquistare a partire dal 12 ottobre un solo Joy-Con, sinistro o destro, al prezzo di 3.740 yen (tasse escluse).

Un risparmio di circa 8 euro rispetto al prezzo fissato precedentemente a 4.480 yen, affiancato però anche da una brutta notizia.

La Grande N ha infatti terminato la produzione dei bundle con Joy-Con sinistri e destri nelle colorazioni grigio, neon giallo e rosso.

Curiosamente, questi Joy-Con possono ancora essere acquistati individualmente, per cui questa scelta rimarrà comunque a disposizione dei giocatori.

Per il momento, non sono pervenute notizie riguardo a possibili tagli di prezzo anche in Occidente, dove gli atipici controller di Nintendo tengono banco per altre ragioni meno piacevoli.

La casa nipponica è infatti al centro di accese polemiche per la gestione del caso drifting, con ormai decine e decine di giocatori che lamentano malfunzionamenti dei loro Joy-Con.

Dopo essersi scusata formalmente per il problema, Nintendo non ha intrapreso però azioni decise nel tentativo di risolverlo.