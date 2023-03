Nintendo Switch Online, svelato il primo gioco gratis in arrivo a marzo

Il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online è pronto ad aggiornarsi con un nuovo gioco gratis per gli abbonati: si tratta della prima nuova aggiunta per il catalogo Game Boy Advance, già precedentemente anticipata in occasione del lancio dei nuovi emulatori esclusivi.

Dalla prossima settimana sarà possibile scaricare senza alcun costo aggiuntivo Metroid Fusion, il precursore a livello cronologico dell’apprezzatissima esclusiva Switch Metroid Dread (che trovate su Amazon).

Il capitolo Game Boy Advance era infatti già stato anticipato dalla Grande N come uno dei nuovi titoli gratuiti in arrivo, ma a quanto pare sarà proprio il primo della lista a fare il suo imminente esordio a partire dal 9 marzo.

L’annuncio è stato celebrato anche da un trailer speciale che mostra Metroid Fusion in azione: se non l’avete mai provato e siete dunque curiosi di scoprirlo più da vicino, potete osservare la presentazione video che vi allegheremo qui in apertura.

Ricordiamo che il quarto capitolo della saga è una delle produzioni più apprezzate per la console portatile Nintendo: in questa avventura, Samus Aran dovrà indagare su una stazione spaziale abitata dai parassiti X.

Trattandosi di un capitolo per GBA, il gioco gratis sarà disponibile solo per gli utenti attualmente iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: il 9 marzo sarà necessario semplicemente aggiornare l’apposita app dedicata per potersi godere un nuovo omaggio.

Per il momento non sono state annunciate ulteriori sorprese o omaggi gratuiti in arrivo per questo mese, ma vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare novità particolarmente interessanti al riguardo.

Ricordiamo inoltre che proprio all’inizio del mese si sono aggiornate anche le app mobile dedicate a Nintendo Switch Online: la versione 2.5.0 ha ampliato in particolar modo tutti i contenuti dedicati a Splatoon 3.

Restando in tema di giochi gratis, Nintendo Switch non è l’unica ad aver svelato novità interessanti: anche sulle console Xbox è disponibile un nuovo imperdibile omaggio a partire da oggi, un soulslike atteso e disponibile gratis dal day one.