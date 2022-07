Nintendo Switch Online svela un nuovo Pokémon gratis, ma c’è una brutta notizia

Nintendo Switch Online ha annunciato i prossimi giochi gratis in arrivo per tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo, con una gradita sorpresa per i fan europei e gli appassionati di Pokémon.

Il nuovo gioco gratis disponibile per il catalogo Nintendo 64 sarà infatti Pokémon Puzzle League, lo spin-off rompicapo basato sulla serie animata e di conseguenza non legata agli episodi principali del franchise videoludico, come l’ultimo Leggende Pokémon Arceus (che potete acquistare in offerta su Amazon).

La collezione di titoli a 64-bit si arricchisce dunque con un nuovo capitolo della serie, dopo che poche settimane fa è stato reso disponibile anche Pokémon Snap: questo nuovo gioco gratis sarà disponibile da venerdì 15 luglio. Tuttavia, le sorprese non sono finite qui, seppur con una brutta notizia per i fan italiani.

La casa di Kyoto ha infatti annunciato anche l’arrivo di Custom Robo e Custom Robo V2, che però saranno disponibili in esclusiva per l’edizione giapponese del servizio. Per compensare la perdita, Pokémon Puzzle League è stato invece annunciato in esclusiva per gli utenti europei ed americani.

La motivazione è estremamente semplice: i due primi capitoli di Custom Robo non sono mai stati rilasciati fuori dal Giappone, così come Pokémon Puzzle League è uno dei pochi titoli che venne lanciato solo in Europa e in America.

Nello spin-off rompicapo del franchise di Game Freak, i giocatori seguiranno Ash, Brock, Misty e tanti altri personaggi dalla serie anime mentre cercheranno di raggiungere l’obiettivo di diventare i nuovi Pokémon Puzzle Master: potete scoprire questo curioso titolo nel dettaglio con il trailer ufficiale che vi riproporremo di seguito.

Custom Robo è invece una serie che spingerà gli utenti a collezionare tutti gli omonimi robot da combattimento e le loro rispettive parti, combattendo in arene 3D e in battaglie di difficoltà sempre più elevata procedendo con la storia.

I primi due capitoli della serie saranno disponibili esclusivamente in Giappone, ma se vorrete provarli non dovrete fare altro che creare un nuovo account residente in Giappone e scaricare la relativa app per Nintendo 64.

Avviando poi l’app con il vostro account principale regolarmente iscritto al Pacchetto Aggiuntivo, sarete in grado di scoprire il catalogo disponibile per gli utenti giapponesi senza alcun costo aggiuntivo, pur naturalmente senza alcuna traduzione in lingua inglese: potete scoprire Custom Robo e Custom Robo V2 nel trailer che vi riproporremo di seguito.

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che avete ancora pochi giorni a disposizione per poter provare gratis uno degli spin-off di Mario più amati su Switch, per celebrare l’imminente sequel in arrivo.

Segnaliamo inoltre che sono già disponibili i nuovi bonus gratis del mese per gli abbonati: il titolo selezionato di luglio è un grande ritorno.