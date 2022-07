Nintendo Switch Online, disponibili da ora i nuovi bonus gratis di luglio

L’atteso aggiornamento di luglio di Nintendo Switch Online è ufficialmente arrivato: significa che da questo momento tutti gli utenti iscritti al servizio potranno riscattare nuovi bonus gratis per il proprio profilo.

Ogni mese vengono infatti selezionati nuovi elementi per realizzare avatar personalizzati con giochi dedicati: questo mese c’è un vero e proprio ritorno al passato, dato che il servizio in abbonamento ha deciso di scegliere Super Mario Odyssey come titolo di luglio (potete acquistarlo in consegna rapida su Amazon).

Ricordiamo che il titolo selezionato dello scorso mese è stato The Legend of Zelda Breath of the Wild: da questo momento non potrete più riscattare le icone dedicate.

Nonostante quello di Super Mario Odyssey sia un ritorno, le icone del mese saranno inedite rispetto a quelle proposte in passato, ma possiamo confermare che saranno allo stesso tempo compatibili con cornici e sfondi precedentemente riscattati.

La prima wave propone tra le nuove icone Mario, Peach e Bowser con gli iconici abiti bianchi da matrimonio, insieme ad alcune riproposizione di Mario e altri leggendari avversari in 8-bit.

Contemporaneamente, l’aggiornamento ha rinnovato la selezione dedicata ad Animal Crossing New Horizons con nuovi abitanti che festeggiano il compleanno questo mese: vale dunque la pena di controllare se tra di essi c’è anche il vostro personaggio preferito.

La casa di Kyoto ha inoltre annunciato che tutti i nuovi bonus gratis di luglio saranno disponibili fino all’1 agosto: a partire da martedì 2 agosto, come di consueto, dovrebbe essere svelato il prossimo titolo del mese.

Ricordiamo inoltre che avrete tempo fino all’inizio del weekend per poter riscattare le ultime icone di Mario Strikers Battle League Football, un ulteriore gioco selezionato lo scorso mese, ma non sappiamo ancora se saranno sostituite da un nuovo gioco.

Non dimenticatevi inoltre che questa settimana potrete divertirvi senza costi aggiuntivi con uno degli spin-off più amati: Mario + Rabbids Kingdom Battle è la nuova prova gratis a tempo di Nintendo Switch Online, disponibile ora.